Тельцы, забудьте об отдыхе, а Водолеи, — о мести: астрологический прогноз на 9 августа

Восход Солнца: 05:09

Заход Солнца: 20:01

Солнце в Льве.

Овен. День несет неожиданные перемены. Сегодня вы сможете стать хозяином положения или, наоборот, будете зависеть от окружающих вас людей. Не забывайте о тех, кто помогал вам. Прислушивайтесь к советам друзей. Проведите вечер вне дома или у друзей, которые в последнее время настойчиво приглашали вас к себе.

Телец. Некоторая суета и необходимость активного участия в делах могут вывести вас из душевного равновесия. Об отдыхе придется забыть — заботы не дадут присесть ни на секунду. Вечером появится возможность приятно провести время среди друзей или в кругу семьи. Интересная беседа, легкий флирт станут лучшим лекарством от усталости.

Близнецы. Сегодня главное — ничего не перепутать и делать все вовремя, не откладывая на потом. При таком подходе успех вам гарантирован. Вы со всем справитесь, даже если придется выложиться полностью. Ключ к успеху сегодня — трудолюбие и добросовестность.

Рак. Противоречивый, двойственный день. Ваше настроение будет переменным — от неоправданного оптимизма до черной меланхолии, от благодушия и уступчивости до упрямства и раздражительности. Будьте осторожны в словах и поступках. Возможно недоразумение и конфликт с близкими на почве ревности.

Читайте также

Гороскоп на неделю 5 – 11 августа: Водолеи вступят в конфликт, а у Дев будет много забот

Лев. День обещает быть очень противоречивым. В лучшем случае вы с открытым забралом броситесь навстречу неизвестным опасностям, в худшем — постараетесь выместить раздражение на близких людях. Необдуманные действия по отношению к дорогому человеку могут иметь длительные неприятные последствия.

Дева. Благоприятный день для совместного планирования, домашних хлопот, визитов, приема гостей. Не исключено, что женщины сумеют блеснуть своими талантами в обществе. Мужчинам предстоит поездка и небольшие финансовые потери, связанные с приобретением подарков.

Весы. Обман и непонимание будут всячески мешать движению вперед. Не следует заниматься рискованными предприятиями или пускаться в авантюры. Вероятны конфликты с окружающими. Вам придется активно отстаивать свои жизненные принципы. Постарайтесь сохранять спокойствие.

Скорпион. Благоприятный день. Жизненный потенциал находится на высоком уровне. Не исключено, что сегодня придется отправиться в деловую поездку или подумать о расширении собственного предприятия. Вас ждет успех. Неповторимость и нестандартный взгляд на вещи, холодный ум в сочетании с эксцентричностью могут удивить.

Читайте также

Гороскоп на август 2019 года: Девы произведут впечатление, у Рыб дела пойдут в гору

Стрелец. Напряженный день. Но звезды не советуют слишком усердствовать, так как то, что кажется сложным, на самом деле оказывается легким. Отбросьте всякие сомнения и уверенно идите к своей цели. Во второй половине дня постарайтесь избежать ненужных споров и конфликтов.

Козерог. День отмечен суетой и перегрузками. Вам предстоит принятие очень важных решений. Причем придется решать множество вопросов одновременно. Нужно быть внимательным и осторожным, избегать ненужных разговоров. Посвятите день делам, связанным с семьей, домом. Уделите повышенное внимание детям и их здоровью.

Водолей. День обещает быть весьма активным. Служебные дела потребуют максимальной отдачи, а проблемы в личной жизни — самоотверженности. Возможно, что вы будете терзаться внутренними противоречиями. Постарайтесь не замыкаться в себе и не строить планы возмездия.

Рыбы. Благоприятный день. Вы способны содействовать установлению мира и покоя, сглаживать всевозможные недоразумения и разногласия. Для пользы дела можно пойти на компромисс, даже если это ущемит ваши интересы. Сексуальный потенциал будет высок, а отношения с партнерами устойчивыми.

Астролог: Вальдемар Небоходцев