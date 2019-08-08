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8августа
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сегодня, 21:09 2

Центр выделит из резервов почти 6 миллиардов на тушение лесных пожаров

Центр выделит из резервов почти 6 миллиардов на тушение лесных пожаров
Фото: pixabay.com

Правительство РФ направит почти 6 миллиардов рублей из своего резервного фонда на тушение лесных пожаров в ряде регионов страны. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабинета министров.

«Предлагается выделить из резерва почти 6 миллиардов рублей на тушение лесных пожаров в ряде областей. Работы по тушению пожара идут, используются самолеты МЧС и Министерства обороны, другая техника, соответственно, эта работа должна быть продолжена и ее нужно контролировать», – сказал Медведев.

Он добавил, что наиболее сложная ситуация сложилась в трех регионах – в Иркутской области, Красноярском крае и Якутии. Дмитрий Медведев также сообщил, что еще 600 миллионов рублей будет предоставлено Амурской области, жители которой пострадали этим летом из-за паводка.

7 августа сообщалось, в частности, что кабмин уже направил дополнительно 700 миллионов рублей на тушение природных пожаров в Иркутской области, а также планирует выделить свыше 390 миллионов рублей на аналогичные мероприятия в Якутии.

Площадь лесных пожаров в Сибири, по данным федеральной Авиалесоохраны на 8 августа, увеличилась на 42,8 тысячи гектаров и превысила 1,58 миллиона гектаров. Общая площадь лесных пожаров в Якутии составляет 884,9 тысячи гектаров, сообщает ТАСС.

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#пожары #российская власть #финансы

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Комментарии
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  • позитивный

    позитивный
    29 минут назад

    Всего то на нолик разница с людьми...

  • Жалейка

    Жалейка
    28 минут назад

    когда всё сгорело можно и выделять

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