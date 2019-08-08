В Белогорске подтопленцам выплатили 400 тысяч рублей из резервного фонда

Более 300 заявлений принято в Белогорске на выплату материальной помощи пострадавшим от разлива реки Томь. Компенсация в 10 тысяч рублей, по решению главы города, выплачивается из резервного фонда местного бюджета в связи с потерей урожая на земельных участках поселка Остров Старица, дач в «Междуречье», которое находится в границах городского округа, а также домовладений правобережья реки Томь.

«В зону подтопления попало порядка 500 домовладений и дачных участков. Большая часть, 350 – это дачи в «Междуречье». Граждане активно пишут заявления на выплату.

«По состоянию на 8 августа из резервного фонда перечислено 400 тысяч рублей для пострадавших. 9 августа будут сделаны еще 15 перечислений на сумму 150 тысяч рублей. На этом средства фонда будут исчерпаны. Именно поэтому в понедельник, 12 августа, по инициативе главы Белогорска состоится внеочередное заседание городского совета, где предстоит уточнить резервный фонд на сумму, необходимую для осуществления первоочередных выплат и приобретения овощей», – рассказала замглавы Белогорска по экономике Лариса Цыркунова.

Кроме выплат из городского бюджета для пострадавших от наводнения будет организована поставка овощей. Владельцам каждого участка будут выданы по 150 килограммов овощей: картофеля, моркови, свеклы и капусты.