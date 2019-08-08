Приамурью выделили 600 миллионов рублей на компенсации людям, пострадавшим от наводнения

Амурской области на борьбу с последствиями наводнения из федерального бюджета выделили 772 миллиона рублей. Об этом сообщил глава региона Василий Орлов в своем инстаграм-аккаунте.

«В Москве только что закончилось заседание правительства России, на котором приняли важное для области решение – выделить нам федеральные средства, чтобы помочь справиться с последствиями паводка. 600 миллионов рублей – на единовременные выплаты людям, пострадавшим от паводка. Также 172 миллиона рублей на восстановление дорог. Это первые средства, ибо ущерб только считают. Как только актируем и по сельскому хозяйству, и по дорогам, предоставим документы в правительство и будем обсуждать дополнительные средства», – написал губернатор.

Решение о выделении федеральных денег было принято 8 августа на заседании правительства РФ, которое провёл председатель правительства Дмитрий Медведев. В заседании принял участие губернатор Приамурья Василий Орлов.

По информации амурского правительства, в результате ЧС в Приамурье оказалось подтопленными 69 населённых пунктов в 20 муниципалитетах. С 25 июля был введён режим чрезвычайной ситуации регионального характера. В зону затопления попали 787 жилых дома, 4 669 человек, в том числе 1 041 ребёнок, 3 171 приусадебных участков, 31 социальный объект, 6 объектов коммунальной и инженерной инфраструктуры.

Повреждены 13 мостов и 82 сооружения, 159 участков автомобильных дорог протяжённостью 500 км.

Пострадал урожай на площади более 220 тысяч гектаров. Было эвакуировано 2 658 человек, в том числе 937 детей, развёрнуто 8 ПВР.

Были приняты меры по возведению дамб, что позволило сдержать подтопление 11 населённых пунктов. Сейчас проводится откачка воды, просушка домов, расчистка мусора, вакцинация населения, дезинфекция территорий и источников водоснабжения.