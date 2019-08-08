Приамурье наладит поставки сельхозпродукции в Южную Корею

Крупнейшая южнокорейская компания Lotte International встретилась с амурскими производителями сои и зерновых культур для обсуждения перспектив инвестиционного сотрудничества. В будущем планируется организовать ряд бизнес-миссий предпринимателей Приамурья в Южную Корею.

Как отметил на встрече в правительстве министр сельского хозяйства Олег Турков, у Приамурья большой потенциал экспорта сельхозпродукции.

«Площадь пахотных земель региона составляет 1,5 миллиона гектаров. Это более 50 % пахотных земель всего Дальнего Востока. Мы производим более 30 % всей сои в стране, однако наши аграрии также наращивают производство других зерновых культур. Так, в планах до 2024 года увеличить производство зерна в 3 раза», — рассказал Олег Турков.

Также министр подчеркнул, что главное преимущество амурской сельхозпродукции заключается в полном отсутствии генно-модифицированных элементов. Это запрещено на законодательном уровне, поэтому регион гарантирует экологическую чистоту продукта.

Корейская компания не впервые сотрудничает с регионами Дальнего Востока. Ранее они уже приобрели в Приморском крае земли общей площадью в 10 тысяч гектаров под сельхоз нужды, однако этого недостаточно.

«Мы провели мониторинг регионов России по потенциалу в сельском хозяйстве и приняли решение наладить тесное сотрудничество с Амурской областью. Мы знаем, что Приамурье — это первый регион страны по показателям в сельском хозяйстве», – сообщил руководитель группы новых стратегических бизнес-направлений Lotte International Ким Бен-Су.

Кроме соевой культуры, гости проявили активный интерес и к амурской кукурузе. По словам председателя корейской делегации, Южная Корея ежегодно импортирует 3 миллиона тонн этой культуры и постоянно ищет новые рынки покупки. Министр сельского хозяйства Амурской области отметил, что регион готов всего за 2 года нарастить производство кукурузы до 300-400 тысяч тонн.

Главный инициатор проекта первой в мире международной канатной дороги Благовещенск – Хэйхэ компания «ЗЭД Девелопмент» также планирует сотрудничать с южнокорейской компанией.

«Мы хорошо знаем гостиничную сеть Lotte, отели которой расположены по всей России. Сейчас мы ищем потенциальный мировой гостиничный бренд, который мог бы разместиться на территории «Золотой мили» в Благовещенске», – отметил исполнительный директор ООО «ЗЭД Девелопмент» Владимир Коновалов.

Делегация из Южной Кореи отозвалась и на это предложение. В прошлом году группа компаний Lotte уже приобрела крупнейший пятизвездочный отель во Владивостоке и сейчас рассматривает варианты строительства второй гостиницы на Дальнем Востоке.

Сегодня для представителей компании Lotte в Белогорске проводят экскурсию по лучшим сельскохозяйственным площадкам района – компаний «Соя АНК», «Амурагрокомплекс» и крестьянского хозяйства «ОРТА». Гости осматривают посевные, оборудование и знакомятся с методами земледелия.

Группа компаний Lotte является пятым по величине холдингом в Южной Корее с суммарным оборотом более 80 миллиардов долларов. В настоящее время группа компаний – крупнейший инвестор, вложивший в российскую экономику. За 14 лет суммарный объем инвестиций Lotte составил более 2 миллионов долларов. В декабре 2015 года президент России Владимир Путин вручил орден дружбы председателю правления Lotte Group Шин Донг Бину, сообщает пресс-служба амурского правительства.