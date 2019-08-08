Йога, мастер-классы и розыгрыш телевизора: Благовещенский горпарк отметит юбилей

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В субботу, 17 августа, Городской парк культуры и отдыха в Благовещенске отметит свой 130-й юбилейный День рождения. В этот день гости парка смогут не только интересно и весело провести выходной и бесплатно покататься на «Колесе обозрения», но и поучаствовать в розыгрыше и получить главный приз — телевизор.

Ко дню рождения в парке готовят интересную культурно-развлекательную программу. На аллеях парка будут установлены игровые локации по мотивам популярных сказок и мультфильмов. Любителей творчества ждут интересные мастер-классы. Помимо этого будет организована интерактивная площадка с различными семейными настольными играми. Для любителей спорта развернется несколько интерактивных площадок: йога, спортивные интерактивы, пейнтбольная площадка.

На главной сцене парка благовещенцев ожидает насыщенная программа. На сцене выступят артисты и творческие коллективы города, аниматоры, а в 19:00 состоится розыгрыш призов.

Условия участия в розыгрыше – единоразовая покупка 4-х билетов на аттракционы: «Веселые горки», «Орбита», «Лебеди» и «Колесо обозрения». Приобретая билеты, каждый гость парка, получит специальный купон в кассе, который нужно будет положить в барабан на центральной сцене. Тот, кому улыбнется удача, получит главный приз — телевизор.

С 14:00 до 16:00 гости Городского парка смогут покататься на «Колесе обозрения» абсолютно бесплатно. Такая акция по случаю дня рождения парка уже стала традиционной.

Завершится празднование юбилея красочным фейерверком в 21:50, сообщает пресс-служба городской мэрии