Власти остались недовольны качеством материалов, используемых при ремонте дорог в Благовещенске

Фото: Администрация Благовещенска

8 августа ход работ в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» проверили зампред правительства Амурской области Павел Матюхин, министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин, мэр областного центра Валентина Калита. Подрядчики отчитались о проведенных мероприятиях.

Всего на территории города Благовещенска до конца ноября должны привести в нормативное состояние 23 участка улично-дорожной сети. На эти цели было выделено 467 миллионов рублей из федерального бюджета, дорожного фонда Амурской области, часть средств направлено компанией «Газпром».

Участники выездного совещания побывали на четырёх объектах: участках улицы Кузнечной между Краснофлотской и Ленина, Октябрьской и Северной, а также кварталы улиц Трудовая от Зейской до Горького и Лазо между Амурской и Горького.

На всех участках ремонтные работы ведутся комплексно: обновляется дорожное покрытие, укладывается тротуарная плитка, установка тротуарного дорожного бордюрного камня. На отдельных объектах также осуществляется установка новых опор наружного освещения, светофоров, остановочных павильонов.

В работе применяют новые технологии. Так, например, вместо традиционного асфальтобетонного покрытия укладывают щебёночно-мастичный асфальтобетон, качественные характеристики которого значительно выше. Такое покрытие позволит надолго сохранить дорогу в нормативном состоянии.

В целом, на сегодняшний день ведутся работы на 18 участках: где-то ремонт завершается, на каких-то только приступили к демонтажу старого покрытия. Все работы проводятся под пятиступенчатым контролем. В целом участники выездного совещания отметили достаточно высокий уровень производства работ, при этом выявили и отдельные недостатки, связанные в частности, с качеством используемых материалов. Вместе с тем, подчеркнули проверяющие, все выявляемые недостатки устраняются подрядчиками в кратчайшие сроки.

По мнению зампреда правительства Амурской области Павла Матюхина, необходимо принципиально менять подход при проведении работ: во-первых, строго соблюдать требования, предъявляемые к качеству используемых материалов и технологий, и, во-вторых, обеспечивать максимальный подход к культуре производства.

В свою очередь, министр транспорта и дорожного хозяйства Александр Зеленин подчеркнул, что активная реализация нацпроекта в Амурской области позволит стимулировать производственную отрасль как в плане увеличения объема выпуска дорожно-строительных материалов, так и в плане повышении их качества. Об этом сообщает пресс-служба администрации Благовещенска.

«Мы заявились в нацпроект до 2024 года. За это время мы должны привести в нормативное состояние не менее 85 процентов улично-дорожной сети города. И этот год – показатель того, что город Благовещенск может достойно участвовать в этой программе. Главное на сегодня, своевременно и качественно сдать все заявленные объекты», – отметила Валентина Калита.