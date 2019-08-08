Белогорск – единственный город в Приамурье, где фактически есть мазут для создания нормативного запаса

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В Белогорске начали готовиться к отопительному сезону. В город поступил первый объем мазута в 3 000 тонн для создания нормативного запаса. Для прохождения прохождения отопительного сезона Белогорску необходимо 22,5 тысячи тонн мазута.

По информации пресс-службы администрации Белогорска, этот город самый мазутозависимый из всех территорий Амурской области. Для формирования нормативного запаса топлива Белогорск приобрел мазут по самой низкой цене в регионе.

«На данный момент на станцию пришли 24 емкости с мазутом. Это 1,5 тысячи тонн, на подходе еще 24 емкости. 3 000 тонн – это больше половины нормативного запаса. Одновременно на приемочной площадке помещается 4 цистерны. На слив одной в летнее время требуется около 2,5 часов, – рассказал мастер мазутного хозяйства Горэнерго Анатолий Киселин.

Нормативный запас мазута для Белогорска составляет 5,6 тысячи тонн. Всего Горэнерго через аукционы заключил договоры на 15 тысяч тонн, которые будут поступать в Белогорск ежемесячно. Позже должны состояться конкурсные процедуры еще на 8 тысяч тонн.

В Горэнерго подчеркнули, что Белогорск – единственный город в Амурской области, где фактически есть мазут для создания нормативного запаса. Создать его при самой низкой цене помогли изменения в порядок предоставления субсидий из областного бюджета, которые были внесены по поручению губернатора Василия Орлова, сообщает пресс-служба администрации Белогорска.