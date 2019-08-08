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сегодня, 18:19 0

Не теряем надежду: мама девочки с диагнозом онкология продолжает сбор денег

Не теряем надежду: мама девочки с диагнозом онкология продолжает сбор денег

В Благовещенске продолжается сбор средств на лечение 8-летней Саши Болотиной. В сентябре ее ждут в южнокорейской клинике «СунХунЧян». Из заявленной суммы в 13 тысяч долларов собрана примерно половина.

«Доброе утро, наши родные. Саша весь день была активна, много разговаривала и постоянно просила кушать, но ей пока ничего нельзя. Пытается самостоятельно сесть. Надеюсь, что скоро нас переведут в наше отделение, и мы с Санечкой будем вместе», – делится со своими подписчиками в инстаграме мама девочки Оксана Болотина.

Ее дочь Саша находится в реанимации амурской областной детской больницы с 27 июля. Девочка попала туда после возвращения из Южной Кореи, где она прошла первый блок химиотерапии. Как сообщало Амур.инфо, диагноз "нейробластома забрюшинного пространства 4 стадии" Саше Болотиной из поселка Прогресс поставили в 2015 году. Девочку прооперировали, но спустя 3,5 года у девочки снова заболела спина. Обследование показало, что это метастаз. Российские клиники отказали в дальнейшем лечении, рассказывала тогда мама. Помощь девочке предложила одна из южнокорейских клиник.

Там Саша прошла первый из семи блоков химиотерапии, и вернулась домой в Амурскую область. «Приехали домой, и у нас начали падать анализы. Попали в реанимацию. Сейчас состояние Сашеньки стабилизируется, думаю, на следующей неделе нас переведут в палату. Настроение у Саши хорошее, хочет поскорее переехать ко мне в палату, чтобы быть вместе! Зрение пока не восстановилось, но светочувствительность сохраняется», – говорит Оксана Болотина. Еще несколько дней назад Саша была в тяжелом состоянии.

После выписки из больницы мама и дочь должны вернуться в Южную Корею и продолжить химиотерапию. Амур.инфо публикует реквизиты для желающих перевести деньги на лечение Саши Болотиной.

  • Карта сбербанка 5469 0300 1262 4128
  • Мобильный банк 89246732209
  • Получатель : Юлия Сергеевна В.

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#дети #здоровье

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