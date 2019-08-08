Роберт Салахов ищет выход на Шойгу: артист дал интервью «Альфа ТВ» (видео)

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Заслуженного артиста России Роберта Салахова, который вернулся из Севастополя в Благовещенск, восстановили в труппе Амурского театра драмы. 8 августа состоится ввод актера в спектакли. В сентябре он планирует отправиться на гастроли с театром в Москву и в Великие Луки. Роберт Салахов дал интервью журналисту «Альфа ТВ».

– Вы уехали в Севастополь в феврале 2017 года, это было серьезное решение? Вы намеревались остаться в Севастополе?

­ – Да, я намеревался там остаться, взял семью, там купил квартиру. Вот вернулся через 2 с половиной года. Семья и квартира остались там, потому что вышел новый закон, 5 лет нельзя продавать собственность. А так как прошло всего 2 года, то есть еще 3 года моя семья будет находиться там. Квартиру я продать пока не могу, потому что 13 процентов с 3-комнатной квартиры – это довольно-таки серьезная сумма.

– Театр Черноморского флота, в котором вы работали, он похож на Амурский театр драмы?

– По площадке сцены, может быть, чуть пошире, по количеству зрителей – побольше. Это очень красивое старинное здание, по творческому наполнению – наверное, да. (…) Театр флота находится в страшном положении. 7 лет назад министр обороны Сердюков в целях экономии вывел театр Черноморского флота, которому уже 88 сезон, в разряд воинской части. И театр Черноморского флота не имеет ни банковского счета, ни своей печати, ни госзадания, никакого финансирования не получает, кроме оплаты труда работников, которые записаны, как вольнонаемные войсковой части. Это очень страшное положение. 7 лет театр борется. Дело в том, что вообще очень тяжелое положение во всех театрах армии и флота в стране. Но эти театры смогли перейти на уровень федерального государственного бюджетного учреждения и могут работать как любой гражданский театр.

Театр Черноморского флота, может быть, в связи с тем, что он находился на территории Украины, хотя оставался русским театром, это старейший русский театр Крыма, где над зданием всегда оставался российский флаг, сейчас – в самом жутком положении. Все, что зарабатывает театр, он отдает в бухгалтерию флота, флот обратно не дает ни копейки. И вот в этих героических условиях театр пока держится.

Делаются по три – по четыре премьеры в год. Это довольно-таки сложно в таких условиях. Раз в два года выезжают на фестиваль «Золотая звезда» – это фестиваль среди военных театров, и каждые два года он забирает почетные места. Это очень достойно. Ребята, конечно, очень героические, но у меня просто не хватило сил ждать и терпеть.

Когда меня туда приглашали, мне вкратце объяснили всю эту ситуацию. Каждые полгода руководство боролось, обращалось. Но дело в том, что за эти два с половиной года там сменилось два командующих Черноморского флота. Заново надо было собирать весь пакет документов. И в общем как бы руководство флота не возражало против этого. Но все упиралось в землю. Так как театр Черноморского флота находится в исторической зоне, поэтому очень сложно с землей. Тем более, что на территории театра при Украине был построен ресторан – это частный владелец и поэтому перевести кадастр очень сложно. Поэтому обращаюсь, если у кого-то есть какой-то выход именно к Шойгу, было бы неплохо, если б кто-то просто посодействовал. Может из армейских начальников кто-то имеет какие-то выходы… Ну Севастополь тоже уже бьет в колокола по поводу этого театра – потому что это огромное достояние города, страны.

– У вас было несколько интересных проектов в городе. В том числе, вы вели парад 9 Мая в городе федерального значения, снимались в сериале. Это благодаря тому, что вы именно там были, из Благовещенска вы могли бы это сделать?

– Нет, конечно. Находиться надо там, в тех местах, где это снимают. Там очень много крымских, севастопольских артистов снимаются. Главных исполнителей продюсеры московские берут в Москве, в Ленинграде. А роли второго, третьего плана набираются там. Крым в этом плане – очень благодатное место, туда каждый год приезжают очень много киноэкспедиций, они работают по разным локациям. И из Симферополя берут артистов и из Севастополя. На полуострове около пяти, наверное, очень интересных агентов по актерам. Но вот как-то получилось, я понравился одному из известных агентов по актерам, которая в меня верила. Мне удалось сняться в шести сериалах. Они еще пока не вышли. Вышел, как ни странно, пока самый последний, называется «Большой артист».

Я буду каждый отпуск приезжать в Крым, потому что там семья, понятно, что деньги буду отсылать. Для меня это тяжелая страница в моей жизни, но так мы решили на семейном совете. Мой агент сказала, что в случае моего появления в Крыму, обязательно, чтобы я ей звонил. Если что-то попадется, меня будет брать в работу. Это один из способов подработать. За это платят не очень много, как кажется на самом деле. Но работа интересная, мне удалось поработать с очень интересными, известными артистами.

– Вы восстановлены в труппе Амурского театра драмы, вводы в спектакли уже состоялись?

­– Ввод у меня будет сегодня вечером. Я еду на гастроли в город Москву и в Великие Луки. Меня обратно, я так понимаю, восстановили в роли Гоголя «Ночь перед Рождеством». Нас там трое. Три Гоголя. Бедные два Гоголя тут пока без меня бились. Сейчас им будет полегче. И меня взяли в спектакль «Река любви». На роль, ту, что играл заслуженный артист Российской Федерации Игорь Булатов. Но, по каким-то причинам он не может ехать на гастроли, поэтому я сейчас буду учить. Он играл двух персонажей, в том числе китайского императора.

– Любой проект всегда учит чему-то новому, в этом смысле что вы привезли из Севастополя?

– Терпение. Да, наверное, терпение. Надо прощать людей, надо сдерживаться, надо быть более спокойным, более взрослым, более зрелым. Не таким юным, каким я себя ощущаю внутри.

– Спасибо, будем рады вас видеть в новом сезоне.

– Зрители, мы вас ждем. Мы сейчас находимся в зале, который готовят специально для вас. Приходите! Люблю вас.