Амурчанина будут судить за мародерство во время наводнения

30 июля жительница села обратилась в дежурную часть полиции Мазановского района. Находясь в пункте временного размещения в селе Новокиевский Увал, женщина по телефону узнала о том, что ее обокрали. В подтопленное село на автомобиле повышенной проходимости отправилась следственно-оперативная группа. В ходе осмотра места происшествия полицейские обнаружили следы взлома запорного устройства двери летней кухни. Из помещения пропала алюминиевая емкость.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи правопорядка установили, что к краже может быть причастен проживающий в селе ранее судимый мужчина 1972 года рождения. Похищенное имущество у него изъяли и вернули владелице.

По версии следствия, 29 июля, во время массовой эвакуации жителей села Угловое, обвиняемый проник в летную кухню и похитил оттуда имущество. В результате преступных действий потерпевшей причинен материальный ущерб на общую сумму 3 000 рублей. По факту кражи следователем МО МВД России «Мазановский» было возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 158 УК РФ «Кража с незаконным проникновением в помещение».

В ходе предварительного расследования мужчина полностью признал вину в совершении преступления. В настоящее время расследование окончено, фигурант уголовного дела предстанет перед судом. Ему может грозить лишение свободы на срок до пяти лет.