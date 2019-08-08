Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 17:32 0

8 августа 16 часов: уровень рек в Амурской области

8 августа 16 часов: уровень рек в Амурской области
Фото: Амур.инфо

По информации правительства Амурской области на 8 августа, в регионе подтоплено 36 населенных пунктов. За минувшие сутки вода ушла из 3 сел.

На территории региона остаются затопленными 20 жилых домов. За сутки вода ушла из двух домов Селемджинского района. В Мазановском районе подтоплено 16 домов, в Благовещенском районе – 3 дома. В Свободненском, Серышевском и Михайловском районах от воды освободились все жилые помещения.

Уровень воды в реках Амурской области на 16:00 8 августа

Река

Пост

Факт. уровень

Динамика за сутки

Ппойма

НГЯ

ОГЯ

Уровень 2013

Уровень

2019

Амур

Игнашино

8:00 154

-2

Амур

Джалинда

8:00 212

-2

510

700

800

620

Амур

Черняево

8:00 196

-4

600

700

800

683

Амур

Кумара

8:00 254

-3

500

750

830

817

Амур

Сергеевка

8:00 255

-13

490

700

800

780

Амур

Благовещенск

8:00 382

-16

510

700

800

822

517

Амур

Гродеково

8:00 688

-21

730

1050

1100

1144

841

Амур

Константиновка

8:00 531

-40

500

700

950

924

659

Амур

Поярково

8:00 501

-54

580

650

750

833

610

Амур

Иннокентьевка

8:00 856

12:00 852

-24

-4 за 4 ч

640

850

930

1083

888

Зея

Мазаново

8:00 337

-22

450

550

620

707

731

Зея

Суражевка

8:00 425

-19

500

650

700

812

778

Зея

Малая Сазанка

8:00 729

-13

780

900

970

1052

1015

Зея

Белогорье

8:00 604

12:00 602

-5

-2 за 4 ч

560

660

730

819

767

Зея

Благовещенск

8:00 412

-15

450

600

720

819

561

Томь

Воскресеновка

8:00 595

12:00 593

-10

-2 за 4 ч

500

-

-

Томь

Белогорск

8:00 413

12:00 413

16:00 412

+9

0 за 4 ч

-1 за 8 ч

300

350

400

в 2016 428

444

Томь

Светиловка

8:00 706

12:00 706

16:00 706

0 за 4 ч

0 за 8 ч

Селемджа

Экимчан

8:00 63

-18

300

450

480

97

Селемджа

Стойба

8:00 133

-16

300

400

450

152

Селемджа

Норск

8:00 457

12:00 450

-8

-7 за 4 ч

450

650

700

656

805

Селемджа

Богословка

8:00 538

-8

580

600

700

747

937

Бысса

Февральск

8:00 308

-31

400

550

Нора

Устье Эльги

8:00 283

-27

480

-

-

Пр.Уркан

Ивановка

8:00 274

-9

580

630

670

Бурея

Малиновка

8:00 509

12:00 508

+14

-1 за 4 ч

500

650

800

Архара

Аркадьевка

8:00 102

-19

220

350

500

Завитая

Михайловка

8:00 256

-16

180

300

350

Просмотров всего: 207

#наводнение #происшествия

распечатать


Происшествия

Амурчанина будут судить за мародерство во время наводнения
Общество

Между Благовещенском и Хэйхэ возобновила работу грузовая паромная переправа
Происшествия

В подъезде Возжаевского ДОСа обвалилась кирпичная кладка
Общество

В Амурской области чаще всего подделывают пятитысячную купюру
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь