8 августа 16 часов: уровень рек в Амурской области

Фото: Амур.инфо

По информации правительства Амурской области на 8 августа, в регионе подтоплено 36 населенных пунктов. За минувшие сутки вода ушла из 3 сел.

На территории региона остаются затопленными 20 жилых домов. За сутки вода ушла из двух домов Селемджинского района. В Мазановском районе подтоплено 16 домов, в Благовещенском районе – 3 дома. В Свободненском, Серышевском и Михайловском районах от воды освободились все жилые помещения. Уровень воды в реках Амурской области на 16:00 8 августа Река Пост Факт. уровень Динамика за сутки Ппойма НГЯ ОГЯ Уровень 2013 Уровень 2019 Амур Игнашино 8:00 154 -2 Амур Джалинда 8:00 212 -2 510 700 800 620 Амур Черняево 8:00 196 -4 600 700 800 683 Амур Кумара 8:00 254 -3 500 750 830 817 Амур Сергеевка 8:00 255 -13 490 700 800 780 Амур Благовещенск 8:00 382 -16 510 700 800 822 517 Амур Гродеково 8:00 688 -21 730 1050 1100 1144 841 Амур Константиновка 8:00 531 -40 500 700 950 924 659 Амур Поярково 8:00 501 -54 580 650 750 833 610 Амур Иннокентьевка 8:00 856 12:00 852 -24 -4 за 4 ч 640 850 930 1083 888 Зея Мазаново 8:00 337 -22 450 550 620 707 731 Зея Суражевка 8:00 425 -19 500 650 700 812 778 Зея Малая Сазанка 8:00 729 -13 780 900 970 1052 1015 Зея Белогорье 8:00 604 12:00 602 -5 -2 за 4 ч 560 660 730 819 767 Зея Благовещенск 8:00 412 -15 450 600 720 819 561 Томь Воскресеновка 8:00 595 12:00 593 -10 -2 за 4 ч 500 - - Томь Белогорск 8:00 413 12:00 413 16:00 412 +9 0 за 4 ч -1 за 8 ч 300 350 400 в 2016 428 444 Томь Светиловка 8:00 706 12:00 706 16:00 706 0 за 4 ч 0 за 8 ч Селемджа Экимчан 8:00 63 -18 300 450 480 97 Селемджа Стойба 8:00 133 -16 300 400 450 152 Селемджа Норск 8:00 457 12:00 450 -8 -7 за 4 ч 450 650 700 656 805 Селемджа Богословка 8:00 538 -8 580 600 700 747 937 Бысса Февральск 8:00 308 -31 400 550 Нора Устье Эльги 8:00 283 -27 480 - - Пр.Уркан Ивановка 8:00 274 -9 580 630 670 Бурея Малиновка 8:00 509 12:00 508 +14 -1 за 4 ч 500 650 800 Архара Аркадьевка 8:00 102 -19 220 350 500 Завитая Михайловка 8:00 256 -16 180 300 350

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#наводнение #происшествия

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Нина Гвоздкова