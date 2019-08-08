Между Благовещенском и Хэйхэ возобновила работу грузовая паромная переправа

В среду, 7 августа, в Приамурье на границе с Китаем была возобновлена работа паромной переправы на грузовом направлении смешанного пункта пропуска Благовещенск – Хэйхэ. Это стало возможным после того, как в Амуре опустился уровень воды.

Паромное сообщение на грузовом направлении было приостановлено с 28 июля в связи с подъемом уровня воды в бассейне реки Амур, информирует Росгранстрой.

«6 августа, после консультаций с российской стороной, грузовая таможня Хэйхэ решила восстановить грузовое паромное сообщение через границу в связи с тем, что уровень воды в Амуре опустился до 93,59 метра», – сообщает biang.ru со ссылкой на телевидение Хэйхэ.

Китайская и российская стороны договорились сократить время таможенного оформления, чтобы избежать чрезмерного скопления грузов на складах двух таможен.

«7 и 8 августа на таможне Хэйхэ будет вестись активная работа по отправке задержавшихся грузов, поэтому мы планируем удлиненные рабочие дни», – заявил в интервью телеканалу начальник отдела контроля за грузоперевозками таможни Хэйхэ Сунь Юйхай.