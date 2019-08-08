Стена граффити на набережной реки Амур станет арт-объектом

Все работы, поданные на конкурс, а их было 10, связаны с продвижением регионального бренда. Авторы в своих работах старались воплотить креативную идею, подчёркивающую уникальность геополитического положения и особенности исторического развития Благовещенска.

Среди авторов работ были как профессиональные художники города, так и начинающие любители. География участников не ограничилась Благовещенском: например, на конкурс подала свои эскизы юная художница из Белогорска.

Эскизы были выполнены в различных техниках и направлениях, но у каждого художника прослеживался авторский стиль. Одни воплощали идею красками и карандашами, другие использовали компьютерную графику.

Работы оценивало компетентное жюри, в состав которого вошли представители Общественной палаты Амурской области, администрации Благовещенска и активные горожане.

По общей сумме баллов, лучшей работой был признан эскиз Николая Рыбака – художника-постановщика театра кукол, члена ВТОО «Союз художников России». В работе автора представлены культурные коды (символы) города Благовещенска, которые отличают наш город от городов России. Среди них реки Амур и Зея, амурская соя, китайские фонари, пянсе, китайские коммерсанты, ротонда, Триумфальная арка, пограничный столб и многие другие.

В ближайшее время эскиз будет воплощен на стене граффити на набережной реки Амур с южной стороны Городского парка культуры и отдыха. Этот участок набережной – один из любимых мест отдыха горожан и гостей города, и новый уникальный арт-объект, уверены организаторы, станет популярной фотозоной. Помимо этого, победителю достанется приз от управления по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска.

Конкурс был организован в преддверии Дня молодёжи управлением по физической культуре, спорту и делам молодежи администрации города Благовещенска, целью которого стала популяризация творческого потенциала художников города Благовещенска и Амурской области, сообщает пресс-служба города.