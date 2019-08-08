В центральной части Благовещенска отключат горячую воду

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В Благовещенске в понедельник, 12 августа, энергетики приступят к ремонту участка тепломагистрали Северо-Западного района. Горячего водоснабжения в очередном районе не будет 4 дня.

С 8 часов понедельника 12 августа будет приостановлено горячее водоснабжение в центральном районе Благовещенска от Островского до Чайковского между Станционной и Октябрьской Горячее водоснабжение возобновится в 20 часов 16 августа

Специалисты проведут ревизию всей запорной арматуры и сальниковых компенсаторов на тепломагистрали, часть оборудования заменят.

Также будет проведена диагностика состояния металла трубопроводов, обнаруженные неполадки устранят.

Завершается плановый ремонт участка тепломагистрали Центрального района, который стартовал 29 июля. Горячее водоснабжение на Нагорной, в переулке Угловом, в детской больнице, городской больнице № 1, в центральной части города от Комсомольской до Больничной между Ленина и Горького возобновится 9 августа в 20 часов, сообщает пресс-служба Благовещенской ТЭЦ.