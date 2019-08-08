В подъезде Возжаевского ДОСа обвалилась кирпичная кладка

В Возжаевке Белогорского района в одном из ДОСов обвалилась часть кирпичной кладки. Это случилось в подъезде при проведении текущего ремонта. Из людей никто не пострадал.

Как сообщили в администрации Белогорского района, по заявке жильцов ДОС 56 микрорайона «Гарнизон» села Возжаевки 8 августа работники УК «Спутник» приступили к текущему ремонту подъезда.

«В тот момент, когда стали снимать верхний слой штукатурки во втором подъезде обвалилась часть кирпичной кладки, – пояснил директор компании Станислав Колтушкин. – Никто не пострадал. Рабочие оперативно убрали мусор. Ремонт будет продолжен».

ДОС 56 был сдан в эксплуатацию в 1969 году и так же, как и другие многоэтажные дома микрорайона, был в ведении Министерства обороны РФ. 31 марта 2017 года жилфонд гарнизона был передан на баланс Возжаевского сельсовета. За время нахождения в ведении военного ведомства многоэтажки ни разу капитально не ремонтировались. По оценкам специалистов также на низком уровне в этот период производилось и текущее содержание домов.

Исходя из техпаспорта, который сегодня имеется в администрации сельсовета, износ ДОС 56 уже в 2008 году составлял 38 процентов, пояснила специалист администрации Возжаевского сельсовета Надежда Хибибрахман.

Администрация Белогорского района и администрация Возжаевского сельсовета неоднократно ходатайствовали о переносе сроков ремонта ДОС № 56 в рамках региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Амурской области в 2012 – 2043 гг.» на более ранние, и такое решение было принято. По информации администрации сельсовета, срок проведения работ по ремонту фундамента и подвальных помещений, относящихся к общему имуществу, перенесен до 15 декабря 2019 года. Срок проведения работ по ремонту внутридомовых инженерных систем, относящихся к общему имуществу, – до 31 декабря 2019 года.

В настоящее время региональным оператором проводятся повторные процедуры по отбору исполнителя проектно-сметной документации на выполнение работ по капремонту.