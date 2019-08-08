Дети шли в библиотеку: мама погибшей в Благовещенске девочки рассказала о трагедии

В Благовещенске собирают деньги на похороны 6-летней девочки, которая погибла в ДТП. Трагедия произошла в центре города вечером 7 августа. Старшему брату погибшей Ани необходима помощь психолога.

Корреспонденту Амур.инфо мама погибшей девочки рассказала, что ее дети пошли в библиотеку. Она расположена через дорогу от дома, где живет семья. 9-летний сын и 6-летняя дочь отправились туда без родителей. «Мы были дома. Дети пошли в библиотеку. Они ходят с друзьями, занимаются там. Когда все случилось, сын прибежал, и мы побежали из дома в чем были... Аня знает, как дорогу переходить, сколько раз разговаривали. Она аккуратно переходила. Я не знаю, как это все произошло...» – через силу рассказывает Екатерина, мама погибшей девочки.

Как сообщало Амур.инфо, ДТП, в котором погиб ребенок, произошло в центре Благовещенска 7 августа. Предварительно установлено, что водитель автобуса при повороте направо при разрешающем сигнале светофора не предоставил преимущество в движении и совершил наезд на пешехода – девочку 2012 года рождения. Ребенок погиб на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Знакомые семьи объявили сбор денег на похороны девочки. Они пройдут в субботу 10 августа. Мама в свою очередь просит оказать другую помощь – психологическую. Она необходима 9-летнему мальчику, который стал свидетелем гибели родной сестры. По словам мамы, ребенок в стрессовом состоянии, сейчас он находится у родственников. Ему нужна помощь психолога.

«И еще одна просьба – много информации в интернете, что мы были в алкогольном опьянении, в неадекватном состоянии… Любой на наше место встаньте: какое у вас будет поведение?.. У меня был шок, я упала и ничего не могла сделать. Мне оказали помощь врачи из машины реанимации. Дали успокоительное, дома пью пустырник, валерьянку – ничего не помогает…» – говорит Екатерина.

Похороны погибшей Ани пройдут в субботу 10 августа. Прощание начнется в 10 часов утра в морге на улице Кузнечной.

Желающие оказать семье материальную поддержку могут перечислить средства на карту Сбербанка. Карта привязана к номеру телефона 8963-815-75-59. Получатель – Екатерина Сергеевна П.