В Амурской области чаще всего подделывают пятитысячную купюру

В банковском секторе Амурской области во втором квартале 2019 года были обнаружены восемь поддельных банкнот Банка России. Чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюру в 5 000 рублей. Специалисты регионального отделения Дальневосточного ГУ Банка России рассказали, как проверить банкноту на подлинность.

«Пятитысячная банкнота по-прежнему остается самой привлекательной для фальшивомонетчиков благодаря своему номиналу. Из всех выявленных во втором квартале текущего года подделок 63 % приходятся именно на пятитысячные, – отметил начальник отдела налично-денежного обращения и кассовых операций отделения по Амурской области Дальневосточного ГУ Банка России Алексей Резников. – На втором месте по количеству подделок находятся купюры достоинством в 1 000 рублей, таких выявлено 25 %, на третьем – 50-рублевые купюры, их выявлено 12 %. Купюр номиналом 2 000 рублей не выявлено».

Проверить денежный знак можно в новой версии мобильного приложения Банка России «Банкноты Банка России», которое содержит более обширное количество защитных признаков для банкнот номиналом 1 000, 5 000 рублей модификации 2010 года и 2 000 рублей.

Приложение содержит информацию обо всех банкнотах, которые находятся в обращении и их защитных признаках. Оно не определит подлинность банкнот, а продемонстрирует пользователю основные защитные признаки для купюр разного достоинства и поможет легко разобраться в них с помощью подсказок. Также официальная информация о банкнотах и монетах Банка России размещена на сайте Банка России.

Эксперты Банка России советуют не терять бдительность и всегда проверять деньги при совершении покупок. При этом необходимо проверить не менее трех защитных признаков, прежде чем сделать вывод о подлинности купюры.

При обнаружении подозрительной банкноты необходимо обратиться в любой коммерческий банк, где ее бесплатно проверят на подлинность. Ни в коем случае не стоит расплачиваться банкнотой с признаками подделки или передавать ее другим лицам, поскольку такие действия могут квалифицироваться как сбыт поддельных денежных знаков.