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сегодня, 17:40 0

Поклонники увидели фото Лободы в свадебном платье и удивились

Поклонники увидели фото Лободы в свадебном платье и удивились
Фото: Инстаграм

Почитатели таланта Светланы Лободы удивились, когда она разместила в блоге свадебное фото. Оказалось, что яркая блондинка выложила в соцсеть снимок сестры, вышедшей замуж. При этом публика приняли девушку за певицу.

«Жизнь, она такая... Будь счастлива, моя малышка Ксю. И пусть это длится как можно дольше...» – такую трогательную надпись оставила артистка под фотографией.

Известно, что 27-летняя Ксения Лобода вышла замуж в конце июня. Несмотря на сумасшедший гастрольный график, Лобода отменила все дела и прилетела в Киев, чтобы лично поздравить сестру, пишет «Комсомольская правда».

Подписчики пришли в восторг от свадебного наряда невесты, отметив красоту платья. Конечно, поклонники Светланы забросали ее вопросами о том, когда же она сама выйдет замуж. Однако мать двоих детей хранит молчание. Не секрет, что Светлана Лобода тщательно скрывает подробности своей личной жизни и не говорит на эту тему.

В прессе одно время муссировались слухи о романе Светланы и немецкого музыканта Тилля Линдеманна. По слухам, именно он является отцом младшей дочери артистки – Тильды, хотя певица никогда это не подтверждала. В мае девочке исполнится год. Она появилась на свет в Лос-Анджелесе. Беременность Светлана Лобода до последнего держала в тайне, она продолжала работать практически до самых родов.

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#праздники #шоу-бизнес

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