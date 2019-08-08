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сегодня, 15:36 5

Регистрация завершена: в Благовещенске на 30 мест в думе претендуют 120 человек

Регистрация завершена: в Благовещенске на 30 мест в думе претендуют 120 человек
Фото: Амур.инфо

В Амурской области завершился период регистрации кандидатов в депутаты и главы. В Благовещенске успешно прошли процедуру 120 человек из 149 выдвиженцев.

10 августа в средствах массовой информации региона начинается агитационный период. Он продлится до дня тишины, то есть до полуночи 7 сентября. Как сообщало Амур.инфо, единый день голосования пройдет 8 сентября. В этот день благовещенцы будут выбирать депутатов городской думы.

На 30 депутатских мандатов в Благовещенске претендуют 120 человек. 21 выдвиженец не прошел процедуру регистрации, 8 – отказались от участия в выборах по разным причинам. Из 120 зарегистрированных кандидатов – 9 являются самовыдвиженцами, 24 – представляют партию «Справедливая Россия», 25 – идут на выборы от КПРФ, 29 – от ЛДПР, 30 – от «Единой России», 3 – от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», сообщили в избирательной комиссии Амурской области.

Крупные предвыборные кампании проходят в Сковородинском и Тамбовском районах. Там жители будут выбирать глав районов.

Четыре кандидата будут бороться за пост руководителя Сковородинского района. В их числе представитель КПРФ Анатолий Лунёв, самовыдвиженец, действующий глава администрации Алексей Прохоров, самовыдвиженец Владимир Шешуков и либерал-демократ Татьяна Соколова. Представитель «Единой России» Сергей Сидоров утратил статус выдвинутого кандидата.

Шесть человек собрались участвовать в выборах главы Тамбовского района. Все они успешно прошли процедуру регистрации. Трое из них – Артур Вишневский, Александр Костенко, Александр Рамзин – самовыдвиженцы. «Единую Россию» на выборах представит действующий глава района Николай Змушко, от КПРФ будет участвовать Виктор Комаров, от ЛДПР – депутат Законодательного собрания Амурской области Сергей Труш. Всего 8 сентября в Амурской области завершатся 23 избирательные кампании.

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#выборы #политика

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Комментарии
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  • Noir

    Noir
    1 час назад

    Ммм, конкурс 4 человека на место, а какой "балл" проходной?

  • бабаяга

    бабаяга
    46 минут назад

    Много людей хотят изменить жизнь области к лучшему. Жизнь каждого из нас. Дерзайте.

  • Жалейка

    Жалейка
    31 минута назад

    достойные кандидаты только в ЛДПР

  • V.M.

    V.M.
    20 минут назад

    Жалейка, достойного выберут жители, не здесь, на форуме,

    а на избирательных участках. Кого выберут, с тем и будут свою жизнь

    улучшать или ухудшать, уж как получится.

  • Жалейка

    Жалейка
    13 минут назад

    высказываю своё мнение

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