Регистрация завершена: в Благовещенске на 30 мест в думе претендуют 120 человек

Фото: Амур.инфо

В Амурской области завершился период регистрации кандидатов в депутаты и главы. В Благовещенске успешно прошли процедуру 120 человек из 149 выдвиженцев.

10 августа в средствах массовой информации региона начинается агитационный период. Он продлится до дня тишины, то есть до полуночи 7 сентября. Как сообщало Амур.инфо, единый день голосования пройдет 8 сентября. В этот день благовещенцы будут выбирать депутатов городской думы.

На 30 депутатских мандатов в Благовещенске претендуют 120 человек. 21 выдвиженец не прошел процедуру регистрации, 8 – отказались от участия в выборах по разным причинам. Из 120 зарегистрированных кандидатов – 9 являются самовыдвиженцами, 24 – представляют партию «Справедливая Россия», 25 – идут на выборы от КПРФ, 29 – от ЛДПР, 30 – от «Единой России», 3 – от «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость», сообщили в избирательной комиссии Амурской области.

Крупные предвыборные кампании проходят в Сковородинском и Тамбовском районах. Там жители будут выбирать глав районов.

Четыре кандидата будут бороться за пост руководителя Сковородинского района. В их числе представитель КПРФ Анатолий Лунёв, самовыдвиженец, действующий глава администрации Алексей Прохоров, самовыдвиженец Владимир Шешуков и либерал-демократ Татьяна Соколова. Представитель «Единой России» Сергей Сидоров утратил статус выдвинутого кандидата.

Шесть человек собрались участвовать в выборах главы Тамбовского района. Все они успешно прошли процедуру регистрации. Трое из них – Артур Вишневский, Александр Костенко, Александр Рамзин – самовыдвиженцы. «Единую Россию» на выборах представит действующий глава района Николай Змушко, от КПРФ будет участвовать Виктор Комаров, от ЛДПР – депутат Законодательного собрания Амурской области Сергей Труш. Всего 8 сентября в Амурской области завершатся 23 избирательные кампании.