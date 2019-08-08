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сегодня, 15:25 1

Приемная мама сбежавших девочек из Свободного переживает, что ей не отдадут детей

Приемная мама сбежавших девочек из Свободного переживает, что ей не отдадут детей
Фото: gzt-sv.ru

Приемная мама двух сестер, сбежавших из дома в Свободном, рассказала о девочках и о том, как их удалось найти в Благовещенске. Кроме них, в семье воспитываются еще двое приемных сыновей.

Как рассказала журналистам «Зейских огней» приемная мама детей, ей позвонил незнакомый мужчина и сообщил, что увидел из машины двоих девчат с вещами. Накануне незнакомец видел их фото в Инстаграме и знал, что их разыскивают родные, волонтеры и полиция. Он подошел к детям и заговорил. Девочки рассказали, что приехали в Благовещенск с бабушкой и дедушкой, идут к ним. Мужчина, заболтав сестер, сразу же сообщил о беглянках приемной маме и в полицию.

«Я уже разговаривала с Зиной. Она спросила, зачем мы их ищем, – чуть не плача, поделилась Роза Мансуровна. – Сейчас в Благовещенске находится мой муж. Когда это все случилось, я лежала в больнице в областном центре с сыном, пришлось его оставить и срочно выехать на поиски Любы и Зины. Сегодня сына выписывают. Не знаю, отдадут нам девочек или нет».

В этой семье, помимо беглянок, воспитываются еще двое приемных сыновей. Один из них – родной младший братик Зины и Любы. Его Роза Мансуровна и ее супруг взяли позже. Родная мать оставила малыша в роддоме.

Старшая из приемных детей уже убегала из дома – в октябре 2018 года. Ее нашли в автобусе волонтеры. Ушла из дома, как сама потом объяснила родителям, из-за несчастной любви. В предыдущей приемной семье похожие неординарные поступки девочка тоже совершала, по словам нынешней мамы.

Из Благовещенска в Свободный беглянок должны доставить в ближайшее время. Полицейские выясняют подробности того, как девочки смогли добраться до Благовещенска.

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#происшествия #Свободный

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Комментарии
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  • Долгий

    Долгий
    55 минут назад

    А зачем закрывать лица тех, которых только ленивый теперь не знает?!

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