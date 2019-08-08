В 10-этажке на Тайване из-за отсутствия ливневок третьи сутки нет воды

Жильцы десятиэтажки № 79 по улице Строителей в Благовещенске третьи сутки остаются без воды. По информации одного из них, вода пропала 6 августа, сразу дозвониться до управляющей компании мужчине не удалось. Подвоз воды к дому, в котором 120 квартир, не организован.

«Во вторник проснулись – воды нет. В управляющую компанию первый день не могли дозвониться, на второй день сказали, что они якобы отправили разбираться специалистов, но сказать, в чем причина, после этого не смогли. В итоге выяснилось, что у нас затопило подвал, что они не успевают откачивать воду из-за грунтовых вод и вечером появилось объявление. Во вторник я ходил в подвал, посмотрел, вода была по щиколотку, чуть ниже первой ступеньки в подвале. Я в отпуске, ни разу не видел, чтобы к нам подъезжала машина и откачивала воду, хотя в управляющей компании говорят, что откачивается. Подвоз воды не был организован. У нас в доме живут дети маленькие, пенсионеры. У меня машина есть, я-то могу съездить на колонку за водой. Сегодня позвонил в управление ЖКХ, сказали будут разбираться», – рассказал благовещенец.

Дом № 79 обслуживает управляющая компания «Мастер-Д». Инженер компании пояснил информационному агентству, что проблема с отсутствием воды появилась из-за дождей, а жалобы стали поступать в среду, 7 августа.

«После ливней земля напитана водой. В этом районе не работает ни одна ливневка, много домов стоит в воде. Проблема в 79-м доме серьезнее, потому что в нем насосная станция находится в подвале, а там воды было по колено, мы плавали в болотниках. Во всех домах, которые находятся рядом, насосная станция общая в отдельном здании стоит. Позавчера, когда стали откачивать, насосы стояли в воде, мы их запустить не могли. Сегодня более-менее вода сходит, насосы могут работать. После мы их снимаем, ремонтируем и отвозим на просушку», – прокомментировал инженер управляющей компании.

Он также пояснил, что размещение насоса в подвале предусмотрено в проекте этого дома застройщиком. Решение проблемы с отсутствием воды зависит от состояния насосов, добавили в управляющей компании. Если после просушки они окажутся неработоспособными, то воды не будет еще несколько дней.

Сегодня компания запланировала подвоз воды к проблемному дому. Ее будут доставлять с 6 до 8 вечера и с 7 до 9 утра.