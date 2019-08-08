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8августа
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сегодня, 15:02 0

На озере в Ивановке начинают цвести первые лотосы

На озере в Ивановке начинают цвести первые лотосы
Фото: rafoto.ru

В Ивановке на озере заметили первые бутоны лотоса. Три штуки появились 5 августа. Это значительно позже, чем обычно. Запоздалое цветение специалисты объясняют неблагоприятными климатическими условиями в этом году.

«Обычно примерно 20 июля появляются бутоны. В этом году были неблагоприятные климатические условия: днем жарко, а ночью холодно. Им должно быть тепло, постоянное прогревание должно быть, комфортная и более или менее стабильная температура должна быть. И листья плохо растут, и бутоны», – рассказал Александр Титаренко.

Каждый цветок лотоса цветет примерно 4 дня. Поэтому у амурчан не так много времени, чтобы полюбоваться цветением этих растений. К тому же, в этом году их будет значительно меньше, чем обычно, несмотря на то, что производилась подсадка. По словам Александра Федоровича, были подсажены около 150 ростков в этом году, но прижилось из них примерно две трети.

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#природа

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