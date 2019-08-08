В Благовещенске бизнесмена осудили за одежду с изображением конопли

В Благовещенске осужден бизнесмен, продававший одежду и аксессуары с изображением листьев, похожих на наркосодержащее растение. Свои товары он рекламировал в инстаграме.

Персональная страница в инстаграме была выявлена в ходе мониторинга интернета. «В аккаунте были опубликованы фотографии одежды с изображением растения, внешне схожие с наркосодержащим растением (конопля)», – сообщает пресс-служба Благовещенского городского суда.

На странице был указан адрес торговой точки. С персональной страницы изъяли скриншоты с изображениями одежды и аксессуаров. В секции изъяли рюкзак, шесть панам, майку с изображением растения и надписями. Согласно заключению судебной экспертизы, вещи с изображениями растений, внешне схожих с наркосодержашеим растением и надписи на английском языке, содержат признаки пропаганды наркотических средств. «Мини-тексты на изъятой одежде и ее изображениях представляются как что-то превосходное, высочайшее, достойное подражания (Supreme) с ориентацией на наркотик», – цитирует выводы экспертов Благовещенский городской суд.

В отношении предпринимателя возбудили дело об административном правонарушении по части 1 статьи 6.13 КоАП РФ «Пропаганда наркотических средств».

На суде в качестве обстоятельств, смягчающих административную ответственность, были учтены признание бизнесмена своей вины. Отягчающих обстоятельств суд не установил.

Предпринимателя признали виновным по статье и назначили ему штраф в размере 4 000 рублей. Изъятые из магазина вещи конфисковали. Штраф должен быть уплачен не позднее 60 дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.