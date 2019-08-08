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В Амурской области после двух недель поисков нашли тело подростка

В Амурской области после двух недель поисков нашли тело подростка

В Амурской области нашли тело мальчика, пропавшего две недели назад. Как сообщало ИА «Амур.инфо», в поселке Солнечный Сковородинского района мужчина до смерти забил подростка, а потом избавился от тела.

«26 июля между двумя молодыми людьми 1992 и 2002 годов рождения произошла ссора. Старший житель села избил более младшего, забил его до смерти. От тела избавился, скинув его в местную речку», – сообщил старший помощник руководителя следственного управления Алексей Лубинский.

Преступление удалось раскрыть благодаря усилиям сотрудников уголовного розыска. Подозреваемый был задержан. Возбудили уголовное дело по статье 111 УК РФ, части 4 (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего). Подозреваемый находится под стражей.

Тело искали и нашли около 19 часов в среду, 7 августа. Мальчика искала поисковая группа в составе следователей и полицейских. С ними была мама погибшего. Она и увидела труп сына, сообщили в амурском следственном управлении.

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#криминал #происшествия

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