Досрочные выборы в Думу Циолковского назначены на 6 октября

Фото: Амур.инфо

В Амурской области назначены досрочные выборы депутатов думы ЗАТО Циолковский VII созыва. VI созыв представительного органа в конце июля был признан Амурским областным судом неправомочным. Выборы назначены на 6 октября.

Решение о назначении выборов опубликовано на сайте избирательной комиссии Амурской области. Жителям Циолковского предстоит избрать 10 депутатов по двум пятимандатным округам. Выдвижение кандидатов продлится до 23 августа 2019 года. Стать кандидатом уже пожелал один самовыдвиженец – Сергей Елхов, ведущий специалист Научно-производственного объединения имени Лавочкина на космодроме Восточный.

Как сообщало Амур.инфо, 22 июля Амурский областной суд признал думу Циолковского неправомочной. Иск с соответствующим требованием в суд подала администрация ЗАТО. Согласно решению суда, в космограде были обязаны начать процедуру досрочных выборов в представительный орган.

Работа депутатов VI созыва вызывала нарекания в администрации. В мае сообщалось, что два заседания не состоялись из-за отсутствия кворума. Глава Циолковского Сергей Левицкий собирался обратиться в суд, чтобы «признать незаконным бездействие думы» и понудить депутатов принять изменения в бюджет. В июне два депутата и председатель представительного органа написали заявления о сложении полномочий. 1 июля администрация Циолковского обратилась с иском в суд о признании представительного органа неправомочным. Народные избранники намеревались обжаловать это решение.