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8августа
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сегодня, 14:22 4

Для амурских подтопленцев утвердили скидку на электроэнергию

Для амурских подтопленцев утвердили скидку на электроэнергию
Фото: pixabay.com

В Амурской области принят правовой акт, который устанавливает скидку для пострадавших жителей по оплате электрической энергии. Согласно документу, платить за ресурс меньше можно будет в течение нескольких месяцев.

Скидка в размере 30 % по оплате стоимости электрической энергии будет предоставляться тем пострадавшим амурчанам, которые включены в списки на получение единовременной материальной помощи из расчета 30 тысяч рублей на домовладение.

Распространяться скидка будет на электроэнергию, потребленную с 1 августа по 31 октября 2019 года.

Изначально с такой инициативной выступила прокуратура Амурской области и направила свое предложение в региональное правительство. Там 6 августа приняли постановление «О предоставлении скидки по оплате стоимости электрической энергии гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на территории Амурской области в 2019 году», сообщает пресс-служба надзорного органа.

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#наводнение #финансы #энергетика

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Комментарии
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  • Жалейка

    Жалейка
    43 минуты назад

    6 июля ещё и наводнения не было-там что всё заранее знали?

  • Масяня100

    Масяня100
    2 минуты назад

    6 августа,там написано

  • Масяня100

    Масяня100
    2 минуты назад

    6 августа,там написано

  • Масяня100

    Масяня100
    2 минуты назад

    6 августа,там написано

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