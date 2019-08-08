Для амурских подтопленцев утвердили скидку на электроэнергию

В Амурской области принят правовой акт, который устанавливает скидку для пострадавших жителей по оплате электрической энергии. Согласно документу, платить за ресурс меньше можно будет в течение нескольких месяцев.

Скидка в размере 30 % по оплате стоимости электрической энергии будет предоставляться тем пострадавшим амурчанам, которые включены в списки на получение единовременной материальной помощи из расчета 30 тысяч рублей на домовладение.

Распространяться скидка будет на электроэнергию, потребленную с 1 августа по 31 октября 2019 года.

Изначально с такой инициативной выступила прокуратура Амурской области и направила свое предложение в региональное правительство. Там 6 августа приняли постановление «О предоставлении скидки по оплате стоимости электрической энергии гражданам, пострадавшим от чрезвычайной ситуации на территории Амурской области в 2019 году», сообщает пресс-служба надзорного органа.