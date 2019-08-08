Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 14:02 0

Молодого медведя убили в центре Магадана

Молодого медведя убили в центре Магадана
Фото: pixabay.com

В самом центре Магадана полицейские застрелили юного медведя. Зверь, зашедший в областной центр, сумел добежать до центра и только потом его застрелили у одной из школ.

«Это, конечно, уникальный случай. Медведь бегал прямо в центре города. Мы посмотрели видео, это, конечно, совсем маленький косолапый – пестун (самец, который присматривает за медвежонком). Он, видимо, чего-то испугался и побежал в город, только так это можно объяснить», – сообщили РИА Новости представители охотуправления правительства региона и управления МВД.

Преследовавшие животное полицейские решили, что хищник угрожает безопасности людей, и были вынуждены застрелить его, когда медведь подошел к одной из школ города.

«В соответствии с федеральным законом "О полиции" хищник был ликвидирован полицейскими на территории одной из школ областного центра, так как представлял угрозу для жителей», – сказала врио начальника отдела информации в региональном главке МВД Ксения Лукина.

Просмотров всего: 45

#Дальний Восток #животные #происшествия

распечатать


Происшествия 2

В Благовещенске бизнесмена осудили за одежду с изображением конопли
Происшествия

В Амурской области после двух недель поисков нашли тело подростка
Общество 11

Во Владивостоке будут решать, как привлечь и удержать людей на Дальнем Востоке

Происшествия

К месту гибели шестилетней девочки благовещенцы несут мягкие игрушки и цветы
Комментарии
Показать все (0) Обсудить на форуме
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь