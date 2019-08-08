Молодого медведя убили в центре Магадана

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В самом центре Магадана полицейские застрелили юного медведя. Зверь, зашедший в областной центр, сумел добежать до центра и только потом его застрелили у одной из школ.

«Это, конечно, уникальный случай. Медведь бегал прямо в центре города. Мы посмотрели видео, это, конечно, совсем маленький косолапый – пестун (самец, который присматривает за медвежонком). Он, видимо, чего-то испугался и побежал в город, только так это можно объяснить», – сообщили РИА Новости представители охотуправления правительства региона и управления МВД.

Преследовавшие животное полицейские решили, что хищник угрожает безопасности людей, и были вынуждены застрелить его, когда медведь подошел к одной из школ города.

«В соответствии с федеральным законом "О полиции" хищник был ликвидирован полицейскими на территории одной из школ областного центра, так как представлял угрозу для жителей», – сказала врио начальника отдела информации в региональном главке МВД Ксения Лукина.