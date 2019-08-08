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сегодня, 13:47 11

Во Владивостоке будут решать, как привлечь и удержать людей на Дальнем Востоке

Во Владивостоке будут решать, как привлечь и удержать людей на Дальнем Востоке
Фото: Амур.инфо

12-13 августа во Владивостоке будет организована стратегическая сессия «Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке». Там планируют разработать практические решения по развитию человеческого капитала в макрорегионе.

Организатором мероприятия выступает «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке». Для участия в работе стратегической сессии приглашены представители министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, региональных органов исполнительной власти, крупнейших предприятий ДФО, в том числе ТОР, СПВ, и ключевых инвестпроектов – представители организаций высшего и среднего профессионального образования, работных сайтов и кадровых агентств ДФО.

Среди тем, заявленных к обсуждению: «Перспективы развития рынка труда ДФО и ключевые решения АРЧК ДВ, направленные на обеспечение кадровой потребности работодателей Дальнего Востока», «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста», «Результаты социологического исследования «Дальний Восток в восприятии россиян-2019», «Текущее состояние рынка труда Дальнего Востока: характеристики, цифры, тенденции». Об этом сообщает пресс-служба минвостокразвития.

«Уверен, что стратегическая сессия «Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке» вызовет интерес коллег, партнёров, и в целом тех, кто неравнодушен к вопросам развития макрорегиона. Профессиональное обсуждение картины дня и перспектив развития человеческого капитала в таком формате давно назрело. В планах работы сессии - выработка предложений по трудоустройству и удержанию работников на региональном рынке труда, привлечению специалистов из других регионов РФ, их закрепление в регионе, обсуждение инструментов поддержки переезжающих работников, а также мер для закрепления специалистов в Дальневосточном федеральном округе. Сессия будет ориентирована на обмен опытом и выработку практических решений», – сообщил заместитель гендиректора АНО «АРЧК ДВ» Гасан Гасанбалаев.

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#Дальний Восток #работа

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Комментарии
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  • Фермер

    Фермер
    1 час назад

    Льготные авиабилеты надо давать не определённым категориям не ограниченное количество в году, а любому дальневосточнику один раз туда - обратно...

  • nerro

    nerro
    1 час назад

    шо, опять? опять будут решать? одна говорильня.

  • Жалейка

    Жалейка
    1 час назад

    единороссы снова будут решать как обворовать народ

  • Артюхина В.А. (ver. сRPG )

    Артюхина В.А. (ver. сRPG )
    1 час назад

    Фермер

    Льготные авиабилеты надо давать не определённым категориям не ограниченное количество в году, а любому дальневосточнику один раз туда - обратно...



    И то верно.

    Льготные авиабилеты нужно вообще никому не давать. Сидите на местах, а то удумали чего - разбегаться по Масквам всяким да по Краснодарам.

  • Myxira

    Myxira
    1 час назад

    Чего проще: жить должно быть выгодно и интересно

    И что в этом плане власти могут предложить?...

  • Таранов

    Таранов
    50 минут назад

    Есть один вариант решения этой проблемы!!!!, Провести референдум и присоединиться к Японии, а России мы не нужны

  • олег1975

    олег1975
    47 минут назад

    Народ! не заморачивайтесь по поводу этих посиделок! Собрались люди во владике попилить освоить бюджетные деньги. А воз так и останется на своём месте.

  • ay

    ay
    35 минут назад

    Во Владивостоке будут решать, как привлечь и удержать людей на Дальнем Востоке

    Цепи, кандалы предлагали? Не?

  • ay

    ay
    26 минут назад



    Собрались люди во владике попилить.



    Может даже не попилить, а попилить.

  • VVVVVVV

    VVVVVVV
    24 минуты назад

    1.Нормальные рабочие места.2.Достойная зарплата ( как в Московии + 50% за удаленку) и желающих уехать отсюда не будет. А так все разговоры....

  • NK

    NK
    21 минута назад

    Так известно же давно: лагпункты и комендатуры, паспорта отобрать - и остатки леса пилить лучковками. Ну или газ сжимать и в баллоны его, в нынешних условиях. Тут главное - паспорта отобрать, без них не уедут, "закрепятся". С "привлечением" тоже понятно. Такое вот know how. Реальный вариант, А вот это всё фантастика: "нормальные рабочие места", "достойная зарплата" и т.п.

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