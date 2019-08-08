Во Владивостоке будут решать, как привлечь и удержать людей на Дальнем Востоке

Фото: Амур.инфо

12-13 августа во Владивостоке будет организована стратегическая сессия «Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке». Там планируют разработать практические решения по развитию человеческого капитала в макрорегионе.

Организатором мероприятия выступает «Агентство по развитию человеческого капитала на Дальнем Востоке». Для участия в работе стратегической сессии приглашены представители министерства по развитию Дальнего Востока и Арктики, региональных органов исполнительной власти, крупнейших предприятий ДФО, в том числе ТОР, СПВ, и ключевых инвестпроектов – представители организаций высшего и среднего профессионального образования, работных сайтов и кадровых агентств ДФО.

Среди тем, заявленных к обсуждению: «Перспективы развития рынка труда ДФО и ключевые решения АРЧК ДВ, направленные на обеспечение кадровой потребности работодателей Дальнего Востока», «Региональный стандарт кадрового обеспечения промышленного роста», «Результаты социологического исследования «Дальний Восток в восприятии россиян-2019», «Текущее состояние рынка труда Дальнего Востока: характеристики, цифры, тенденции». Об этом сообщает пресс-служба минвостокразвития.

«Уверен, что стратегическая сессия «Развитие человеческого капитала на Дальнем Востоке» вызовет интерес коллег, партнёров, и в целом тех, кто неравнодушен к вопросам развития макрорегиона. Профессиональное обсуждение картины дня и перспектив развития человеческого капитала в таком формате давно назрело. В планах работы сессии - выработка предложений по трудоустройству и удержанию работников на региональном рынке труда, привлечению специалистов из других регионов РФ, их закрепление в регионе, обсуждение инструментов поддержки переезжающих работников, а также мер для закрепления специалистов в Дальневосточном федеральном округе. Сессия будет ориентирована на обмен опытом и выработку практических решений», – сообщил заместитель гендиректора АНО «АРЧК ДВ» Гасан Гасанбалаев.