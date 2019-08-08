К месту гибели шестилетней девочки благовещенцы несут мягкие игрушки и цветы

К месту, где 7 августа в Благовещенске трагически погибла шестилетняя девочка, горожане несут живые цветы и игрушки. Их оставляют у металлического ограждения, напротив места, где разыгралась трагедия.

Как сообщало Амур.инфо, шестилетнюю Аню насмерть сбил пассажирский автобус на регулируемом перекрестке улиц Красноармейской и Калинина. Девочка переходила проезжую часть по разметке пешеходного перехода на разрешающий сигнал светофора. По словам очевидцев, она резко выскочила на дорогу, и водитель транспортного средства затормозил слишком поздно. В результате ДТП ребенок скончался на месте.

В социальных сетях это трагическое происшествие вызвало большой общественной резонанс.

Теперь в причинах случившегося будут разбираться в рамках уголовного дела, которое возбуждено по части 3 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека». Максимальное наказание по этой статье – лишение свободы на срок до пяти лет. Водитель автобуса находится под подпиской о невыезде.