Годовщина конфликта с Грузией: в Южной Осетии погибли двое амурчан
8 августа исполнилось 11 лет с начала пятидневного военного конфликта с Грузией. В боевых действиях в Цхинвале погибли двое амурчан – Артем Цинько и Дмитрий Хышов. Оба – выпускники ДВОКУ.
В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли из установок залпового огня «Град» столицу Южной Осетии – Цхинвал. Россия ввела войска в республику. В течение пяти дней российские военные вместе с юго-осетинскими вооруженными формированиями вытесняли грузинские войска из Южной Осетии. Бои продолжались до 12 августа. В период с 14 по 16 августа президентами России, Абхазии, Южной Осетии и Грузии и был подписан план мирного урегулирования конфликта.
В результате военных действий погибли больше одной тысячи человек. Из которых, по официальным данным, 72 – это военнослужащие из России. В их числе двое амурчан – Артем Цинько и Дмитрий Хышов.
12 августа жители Приамурья узнали о гибели 22-летнего лейтенанта Артема Цинько.
9 августа колонна, в составе которой был Артем, передвигаясь по Цхинвали, попала в засаду и подверглась обстрелу. Тогда сообщалось, что в ходе столкновения были ранены еще трое выпускников ДВОКУ. Артема Цинько наградили Орденом Мужества посмертно. А на благовещенской школе № 9, где он учился, установили мемориальную доску. У погибшего амурчанина осталась дочь.
В конце августа 2008 года появилась информация о гибели амурчанина Дмитрия Хышова.
Фото: www.amur.kp.ru
Дмитрий – уроженец Свободного, выпускник ДВОКУ. В телеграмме, которая пришла 26 августа родителям Дмитрия, сообщалось, что он погиб 13 августа, защищая Южную Осетию, то есть на следующий день после официального объявления о прекращении войны.
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