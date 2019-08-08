Годовщина конфликта с Грузией: в Южной Осетии погибли двое амурчан

Фото: Амур.инфо

В ночь на 8 августа 2008 года грузинские войска обстреляли из установок залпового огня «Град» столицу Южной Осетии – Цхинвал. Россия ввела войска в республику. В течение пяти дней российские военные вместе с юго-осетинскими вооруженными формированиями вытесняли грузинские войска из Южной Осетии. Бои продолжались до 12 августа. В период с 14 по 16 августа президентами России, Абхазии, Южной Осетии и Грузии и был подписан план мирного урегулирования конфликта.

В результате военных действий погибли больше одной тысячи человек. Из которых, по официальным данным, 72 – это военнослужащие из России. В их числе двое амурчан – Артем Цинько и Дмитрий Хышов.

12 августа жители Приамурья узнали о гибели 22-летнего лейтенанта Артема Цинько.

9 августа колонна, в составе которой был Артем, передвигаясь по Цхинвали, попала в засаду и подверглась обстрелу. Тогда сообщалось, что в ходе столкновения были ранены еще трое выпускников ДВОКУ. Артема Цинько наградили Орденом Мужества посмертно. А на благовещенской школе № 9, где он учился, установили мемориальную доску. У погибшего амурчанина осталась дочь.

В конце августа 2008 года появилась информация о гибели амурчанина Дмитрия Хышова.

Фото: www.amur.kp.ru

Дмитрий – уроженец Свободного, выпускник ДВОКУ. В телеграмме, которая пришла 26 августа родителям Дмитрия, сообщалось, что он погиб 13 августа, защищая Южную Осетию, то есть на следующий день после официального объявления о прекращении войны.