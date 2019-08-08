Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 13:09 2

Административная комиссия Белогорска оправдала расходы на свое содержание

Административная комиссия Белогорска оправдала расходы на свое содержание

Административная комиссия Белогорска – пока единственная, которая уже оправдала расходы, предусмотренные в региональном бюджете на свое содержание. На 7 августа сумма взысканных и поступивших в бюджет штрафов за нарушение административного законодательства составила 600 тысяч рублей и 1 копейку.

Субвенция муниципалитету на содержание одного специалиста, работающего над исполнением административного законодательства, составляет 598 тысяч рублей.

В администрации Белогорска отмечают, что в результате надзорной деятельности за соблюдением в основном правил благоустройства, почти 565 тысяч рублей поступило в местный бюджет. Более 35 тысяч – в областной. Вместе с тем сумма наложенных штрафов в настоящее время составляет более 1,5 миллиона рублей. Нарушают административное законодательство как физические, так и юридические лица.

«В настоящее время административная комиссия является, пожалуй, единственным весомым инструментом муниципальных властей, который способен повлиять на граждан в части соблюдения административного законодательства, – говорит секретарь комиссии Юлия Трошева. – Уговоры и предупреждения зачастую не играют роли, а вот перспектива штрафа, к сожалению, да. Иными словами, соблюдайте правила благоустройства и административное законодательство, и не будет повода составлять протокол административной комиссии».

По итогам деятельности административных комиссий региона, подведенных министерством юстиции Амурской области в первом полугодии, административная комиссия Белогорска из 29 муниципальных образований стала лидером по качеству привлечения к ответственности за нарушения административного законодательства. Всего за первое полугодие административными комиссиями всех муниципалитетов было взыскано 2,5 миллиона рублей. При этом на их содержание в 2019 году из областного бюджета запланировано 19,5 миллиона рублей.

Просмотров всего: 365

#администрация Белогорска #Белогорск #закон

распечатать


Наводнение 2019 3

Амурские власти обсуждают возможность введения ответственности за отказ от эвакуации при ЧС
Общество 1

Житель Белогорска встретил вековой юбилей
Наводнение 2019

Подтопленцы Архаринского района пожаловались в прокуратуру на работу бани
Происшествия 16

После гибели шестилетней девочки в Благовещенске возбуждено уголовное дело
Комментарии
Показать все (2) Обсудить на форуме
  • Жалейка

    Жалейка
    2 часа назад

    извлечение прибыли это самоцель

  • непонятно

    непонятно
    27 минут назад

    Все бы так работали, как Белогорск! А то 17 миллионов сплошных убытков областного бюджета!

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь