Административная комиссия Белогорска оправдала расходы на свое содержание

Административная комиссия Белогорска – пока единственная, которая уже оправдала расходы, предусмотренные в региональном бюджете на свое содержание. На 7 августа сумма взысканных и поступивших в бюджет штрафов за нарушение административного законодательства составила 600 тысяч рублей и 1 копейку.

Субвенция муниципалитету на содержание одного специалиста, работающего над исполнением административного законодательства, составляет 598 тысяч рублей.

В администрации Белогорска отмечают, что в результате надзорной деятельности за соблюдением в основном правил благоустройства, почти 565 тысяч рублей поступило в местный бюджет. Более 35 тысяч – в областной. Вместе с тем сумма наложенных штрафов в настоящее время составляет более 1,5 миллиона рублей. Нарушают административное законодательство как физические, так и юридические лица.

«В настоящее время административная комиссия является, пожалуй, единственным весомым инструментом муниципальных властей, который способен повлиять на граждан в части соблюдения административного законодательства, – говорит секретарь комиссии Юлия Трошева. – Уговоры и предупреждения зачастую не играют роли, а вот перспектива штрафа, к сожалению, да. Иными словами, соблюдайте правила благоустройства и административное законодательство, и не будет повода составлять протокол административной комиссии».

По итогам деятельности административных комиссий региона, подведенных министерством юстиции Амурской области в первом полугодии, административная комиссия Белогорска из 29 муниципальных образований стала лидером по качеству привлечения к ответственности за нарушения административного законодательства. Всего за первое полугодие административными комиссиями всех муниципалитетов было взыскано 2,5 миллиона рублей. При этом на их содержание в 2019 году из областного бюджета запланировано 19,5 миллиона рублей.