Из-за африканской чумы в Приамурье уничтожат около 700 голов свиней

На части территории Благовещенского района в связи с выявленным заболеванием – африканской чумой свиней – объявлен режим ЧС. В 5-километровой зоне, куда попадают села Усть-Ивановка, Ровное и расположенные здесь фермерские хозяйства, будет уничтожено поголовье свиней. Погибших животных уже начали сжигать.

Вирус африканской чумы свиней в Амурской области выявили впервые. Изначально животные заболели в одном из крестьянско-фермерских хозяйств в селе Усть-Ивановка. «В связи с подтоплением у меня начало топить летний загон, и нас эвакуировали на ферму, которая в Усть-Ивановке находится. Спустя 3-4 дня они начали дохнуть. Это страшно. Начали дохнуть свиноматки, кабаны-производители. Такое у меня ЧП. Каждый день погибает 10-15 свиней. Из носа идет кровь, по телу пятна черные…Есть свиноматки, которые опоросились…Уже мамаши нет в живых, поросята тоже умрут. Жалко», – рассказывает глава крестьянско-фермерского хозяйства Алим Самандов. .

Сейчас на въезде в село установлен дезинфекционный барьер, дежурят сотрудники ГИБДД. Через кордон пропускают только тех, кто прописан в этом населенном пункте, или по специальному списку.

В КФХ, где выявлен очаг заболевания, введен карантин. «Первая угрожаемая зона – в радиусе 5 километров. В этой зоне будет изъято свинопоголовье у населения, у всех форм собственности, будет произведено уничтожение», - рассказал начальник амурского управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

По предварительным подсчетам, уничтожить придется около 700 голов. При забое будет использован бескровный метод, поясняют специалисты. Животным введут смертельную инъекцию, а затем сожгут. Первых погибший свиней уже начали сжигать, в отдалении от села можно увидеть дым.

Вторая угрожаемая зона находится в радиусе 10 километров от очага заболевания. В нее входят села Волково и Грибское. В том числе и крупное фермерское хозяйство, где содержится 4 тысячи голос свиней. В этой зоне всем сельхозтоваропроизводителям и местным жителям запрещен убой свиней, реализация мяса, ввоз и вывоз.

Среди поголовья, которое подлежит уничтожению, оказались из свиньи жительницы Владимировки Елены Тараненко. Сюда животных эвакуировали во время наводнения. Забрать их обратно Елена теперь не может.

Сейчас специалисты управления ветеринарии проводят эпизоотическое расследование. Необходимо выявить причину заражения. Пока версий много. В том числе наводнение – некоторых животных эвакуировали из воды. Также предстоит изучить, чем кормили свиней. Не исключено, что вирус в Приамурье с территории Китая могли занести птицы. С начала года в провинции Хэйлунцзян было зарегистрировано более 20 вспышек африканской чумы свиней. Около 2-3 недель назад, рассказывает Сергей Самохвалов, мертвых свиней прибило к берегу Амур, их пришлось уничтожить.

Сейчас, по словам чиновников, совместно с минфином и минсельхозом прорабатывается вопрос компенсаций. «По предварительным расценкам, люди получат в качестве компенсации около 7-8 миллионов рублей. Планируем привлекать денежные средства из резервного фонда Амурской области, потому что в Благовещенском районе таких средств нет. В 2013 году (при вспышке ящура) ущерб людям возмещали по рыночной цене», – говорит глава Благовещенского района Евгений Седых.

Глава Усть-Ивановского сельсовета призывает местных жителей отнестись к случившемуся с пониманием и не пытаться прятать своих животных. «Зараза такая, нужно удержать ее здесь и не дать распространиться. Это может быть такая катастрофа для области, миллиарды убытков. Никто покупать не будет ни сельхозпродукцию, ни сою…», – переживает Александр Лимайкин.

Уничтожение животных начнется уже в ближайшее время. Фермеру Алиму Самандову, в чьем хозяйстве было 200 голов, придется заново начинать свой сельскохозяйственный бизнес. При этом его скот не был застрахован. «4 года я старался. 4 года поднимали это. И в один миг сейчас…Но ничего, будем работать дальше. Духом не падаем», – говорит мужчина.

В России африканская чума свиней впервые была зарегистрирована в 2007 году. Вакцины от этого заболевания не существует.