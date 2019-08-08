В Приамурье за полгода рождаемость снизилась почти на 500 человек

В Амурской области снижается рождаемость. За январь-июнь 2019 года в регионе родилось 3 915 детей. Это на 498 меньше, чем в тот же период прошлого года. Проблему низкой рождаемости подняли 7 августа в на заседании комитета по вопросам социальной политики Законодательного собрания Амурской области.

Там рассмотрели вопрос демографического развития региона, а также реализации прав амурчанок на ЭКО.

«По информации Росстата на январь-май 2019 года, в области зафиксирован рост смертности, снижение рождаемости и отрицательный естественный прирост населения. Показатель рождаемости за январь-май составил 9,7 процентов на 1 000 человек, что на 12,6 процента меньше аналогичного периода 2018 года. Естественная убыль населения также имеет отрицательную динамику: показатель смертности за январь-май 2019 года составил 14,8 промиллей, что выше, чем в прошлом году. В основном смертность возникает от сосудистых заболеваний, новообразований, туберкулеза и внешних причин», – сообщила главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии областного минздрава Элеонора Зарицкая

На 1 января 2019 года в регионе проживают 793 тысячи человек, из них 413 000 женщин, 192 000 – репродуктивного возраста. Снижение рождаемости объяснили низким уровнем жизни амурчан, нехваткой женщин репродуктивного возраста.

«На сегодняшний день это общероссийская тенденция, в фертильный возраст на сегодня вступили, те, кто был рожден в 90 годах, тогда было значительное снижение рождаемости, поэтому женщин репродуктивного возраста меньше, поэтому снижается количество беременных. К тому же женщины сейчас предпочитают иметь 2, максимум 3 детей, вторые, третьи роды преобладают, снизился уровень жизни», – прокомментировала внештатный специалист.

О мероприятиях, направленных на улучшение демографической ситуации рассказала замминистра социальной защиты области Лилия Мезенцева.

«В рамках поддержки семей с детьми действуют ежемесячная выплата в связи с рождением или усыновлением первого ребенка. В 2019 году выплата предоставлена 2 310 семьям, ее размер – 11 909 рублей, за счет федерального бюджета. Еще одна ежемесячная выплата по случаю рождения третьего и последующих детей – мероприятие реализуется с 2013 года. За этот период количество многодетных семей в области выросло на 18 процентов с 7 340 до 9 016 семей. В 2019 году выплата предоставлена 4 500 получателей. В 2019 году предоставляется новая мера поддержки семей с детьми – единовременная выплата при рождении первого ребенка 23 818 рублей, а также региональный материнский семейный капитал – 135 907 рублей», – сообщила замминистра.

В 2019 году на 1 августа обратилось за предоставлением единовременной выплаты на первого ребенка 975 человек, выплата назначена 886 гражданам, выплачена – 689.

На региональный материнский сертификат поступило 338 заявлений, 266 выдали сертификат, 61 амурчанин реализовал сертификат. Эти выплаты должны позволить и стабилизировать демографическую ситуацию, хотя на самом деле на сегодняшний день пока количество рождений отстает от уровня прошлого года.