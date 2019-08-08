На премьере фильма о южнокорейских музыкантах благовещенцы смеялись и плакали

В среду, 7 августа, в Благовещенске состоялась премьера фильма о популярном южнокорейском бойз бэнде «BTS: Bring the Soul: The Movie». Чтобы посмотреть на закулисную жизнь любимых исполнителей на большом экране фанаты бронировали билеты заранее.

BTS – это группа из Южной Кореи, которая состоит из семи парней и имеющая мировую популярность. На их концерты во время туров приходят миллионы зрителей.

Документальный фильм показывает жизнь группы во время мирового тура «LOVE YOURSELF», и включает в себя не только кадры с концертов, но и жизнь между ними, а также личные переживания каждого из участников.

Поклонники из Благовещенска бронировали билеты на фильм с момента их появления в продаже – с 20 июля. А за день до показа свободных мест в одном из кинотеатров Благовещенска практически не осталось. В итоге на премьеру пришло более 250 человек в возрасте от 12 до 30 лет.

Во время сеанса было фанаты не могли усидеть на месте – они подпевали любимым песням, танцевали, кричали и аплодировали.

«Это было сумасшествие, потому что я умудрилась посмеяться, поплакать, покричать, очень обрадоваться. Я давно не испытывала таких эмоций» – поделилась впечатлениями после сеанса Надежда Никитина.

«Они хоть и являются легендами, но остаются теми же искренними ребятами. Их музыка просто невероятная. Через свою музыку они передают очень большой смысл, помогают многим людям», – рассказала Дана Кравчук.

BTS поют о том, как важно любить себя, преодолевать трудности и не сдаваться.

Фильм вышел в прокат 2 августа в 110 странах. В России его можно будет увидеть до 11 августа.