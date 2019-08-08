За сутки вода ушла из трех сел Приамурья: оперативная обстановка на 8 августа

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В Амурской области продолжают ликвидировать последствия наводнения. По информации областного правительства на 8 августа, подтоплено 36 населенных пунктов. За минувшие сутки вода ушла из 3 сел.

На территории региона остаются затопленными 20 жилых домов. За сутки вода ушла из двух домов Селемджинского района. В Мазановском районе подтоплено 16 домов, в Благовещенском районе – 3 дома. В Свободненском, Серышевском и Михайловском районах от воды освободились все жилые помещения.

Вода стоит в 555 дворах амурчан. В Мазановском районе затоплены 44 подворья, в Селемджинском – 3, в Благовещенском – 43 подворья (+ 3 за сутки), в Октябрьском – 27, в Белогорском – 5, в Ромненском районе – 54 ( – 16 за сутки), в Серышевском районе – 12 (– 106 за сутки), в г. Благовещенске – 226 (– 10 за сутки), в Белогорске – 67, в Ивановском – 35 подворий. В Свободненском и Михайловском районах вода ушла со всех придворовых территорий. 350 дачных участков Белогорска остаются подтопленными.

В Амурской области перемыт 31 участок автомобильных дорог. В Благовещенском районе подтопило одну дорогу, в Ромненском – 4, в Серышевском – 7, в Михайловском – 3, в Октябрьском – 10, Константиновском – 2, Архаринском – 3, Ивановском – 1. В Зейском и Селемджинском районах все участки дорог освободились от воды. Без транспортного сообщения остаются 8 населенных пунктов: 1 – в Зейском районе, 2 – в Ромненском, 3 – в Архаринском и 2 – в Серышевском.

Из подтопленных населенных пунктов эвакуировано 2 353 человека, в том числе 823 ребенка. В пунктах временного размещения остаются 126 человек, из них 47 детей. У родственников живут 2 227 человек, из них 776 детей.

В пострадавшие районы продукты и гуманитарную помощь доставляют на вертолетах Ми-26 и Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России и вертолетом Ми-8 Амурской авиабазы. Всего с начала паводка доставлено более 116 тонн грузов. В ликвидации последствий прохождения дождевого паводка на территории Амурской области задействовано 987 человек, 199 единиц техники, 32 плавательных средства.