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сегодня, 12:01 8

Росстат: четверть детей в России живут в бедных семьях

Росстат: четверть детей в России живут в бедных семьях
Фото: pikabu.ru

Росстат представил итоги статистического мониторинга бедности — единственного исследования, в котором публикуются официальные данные об уровне и профиле бедности среди детей в России. Оказалось, что более четверти (26 %) детей в возрасте до 18 лет живут в семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума.

Это данные за 2017 год, пишет РБК. Они указаны в исследовании Росстата «Социально-экономические индикаторы бедности» (выложены 31 июля 2019 года); это наиболее актуальные официальные данные по уровню детской бедности в России. Доля детей, живущих в бедности, по итогам 2018 года станет известна только летом 2020 года.

Уровень бедности среди детей в два раза превышает показатель бедности в целом по стране. В 2017 году 13,2 % населения России проживали за чертой бедности (19,4 миллиона человек), в 2018 году — 12,9 % населения (18,9 миллиона человек); особенно остро проблема бедности детей стоит в сельской местности. По итогам 2017 года 45 % детей, живущих на селе, росли в малоимущих семьях, следует из данных Росстата.

Уровень детской бедности резко вырос в 2015 году и составил 27,4 % (после 20,7 % в 2014 году). После этого доля детей, растущих в малоимущих семьях, начала постепенно снижаться.

Самый высокий уровень бедности среди детей, которые живут в многодетных семьях. Более половины — 52,2 % — детей в таких семьях растут в бедности, следует из результатов исследования Росстата.

Многодетность — это фактор бедности, объяснила директор Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС Татьяна Малева. «Все домохозяйства, которые находились на грани бедности, то есть имели денежные доходы, близкие к прожиточному минимуму, при рождении детей падают ниже этой черты», — сказала экономист.

Около 80 % семей, которые сегодня находятся за чертой бедности, — это семьи с детьми, следует из оценок Минтруда. В борьбе с бедностью власти должны концентрироваться на поддержке семей с двумя и более детьми, говорил глава ведомства Максим Топилин. Однако более 40 % россиян не заметили увеличения помощи семьям с детьми от государства, показал закрытый опрос ФСО по заказу правительства

Детская бедность опасна тем, что именно она формирует «ловушку нищеты», отметила Малева. Когда дети растут в условиях дефицита доходов, они не могут получить достойного образования, имеют ограничения в доступе к полноценному медобслуживанию и социальным услугам. Как следствие, дети, выросшие в малоимущих семьях, станут аутсайдерами на рынке труда, будут обречены на низкооплачиваемую работу, а низкая зарплата автоматически приводит к низкому уровню пенсий, пояснила она.

«На всех этапах жизненного цикла они будут чувствовать депривированность, которая закреплена за ними с детства», — констатировала экономист. По ее мнению, в 2018 году не следует ожидать серьезного снижения уровня бедности среди детей.

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#дети #жизнь #экономика

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Комментарии
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  • Жалейка

    Жалейка
    44 минуты назад

    рождение детей приводит к нищете

  • Саймон

    Саймон
    41 минута назад

    Жалейка

    рождение детей приводит к нищете



    Ты дурак?

    К нищете приводит отсутствие мозгов или желания работать.

  • Жалейка

    Жалейка
    39 минут назад

    государству дети не нужны

  • Саймон

    Саймон
    35 минут назад

    Жалейка

    государству дети не нужны



    Главное чтобы дети нужны были своим родителям. Все остальное мелочи.

  • Жалейка

    Жалейка
    34 минуты назад

    государство исчезнет без детей

  • Саймон

    Саймон
    32 минуты назад

    Жалейка

    государство исчезнет без детей



    Государство исчезнет без налогоплательщиков. Учи матчасть

  • Артюхина В.А. (ver. сRPG )

    Артюхина В.А. (ver. сRPG )
    16 минут назад



    Как следствие, дети, выросшие в малоимущих семьях, станут аутсайдерами на рынке труда, будут обречены на низкооплачиваемую работу, а низкая зарплата автоматически приводит к низкому уровню пенсий, пояснила она.



    Отберите диплом у этого экономиста - она его не заслужила.

    Больше половины подобных "экономистов", закончивших ВУЗ в будущем будут работать уборщицами, кассирами и подмогайками в банках.

    На данном этапе 10 классов "вышка" - это такая себе история. Слишком много командиров. а нужны то как раз работники.

    Слесари, токари (учить ЧПУ). сварщики и т.д.... т.е нужны люди. умеюще работать ручками, а не офисный планктон.

    А потому, накой лезть в это высшее образование, когда с образованием ПТУ можно зарабатывать больше чем в офисе с кондюшкой.

  • Жалейка

    Жалейка
    12 минут назад

    дети будущие налогоплательщики

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