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Амурские власти обсуждают возможность введения ответственности за отказ от эвакуации при ЧС

Амурские власти обсуждают возможность введения ответственности за отказ от эвакуации при ЧС

В правительстве Амурской области в четверг, 8 августа, состоялось заседание, посвященное обсуждению законодательной инициативы о принудительной эвакуации людей при объявлении чрезвычайной ситуации. Наводнение обратило внимание на серьезную проблему – отсутствие правового регулирования по некоторым вопросам.

О необходимости введения обязательной эвакуации в зонах ЧС говорил губернатор Амурской области Василий Орлов на одной из встреч с подтопленцами. Во время наводнения некоторые жители подтопленных сел Селемджинского и Мазановского районов отказались покидать свои населенные пункты. Они уходили на возвышенности, спасались от большой воды на крышах домов. В основном такое решение люди принимали потому, что не хотели оставлять имущество и животных. Воду и продукты сельчанам, среди которых были не только взрослые, но и дети, пришлось доставлять на плавсредствах и вертолетах. Это повлекло не только риски для спасателей, но и большие траты.

Всего, по данным, озвученным министром лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области Алексеем Венглинским, не эвакуировались 1 415 человек, среди которых 144 ребенка. По состоянию на 7 августа текущего года, только на продукты для тех, кто отказался оставлять дома в зоне наводнения, было потрачено 489 тысяч рублей – такую информацию озвучила министр экономического развития и внешних связей Амурской области Людмила Старкова. Затраты на доставку провизии были, как сказали в правительстве региона, колоссальными.

Но деньги не главное, когда речь идет о жизни и здоровье взрослых и детей. Ведь тем, кто решил остаться в затопленном селе, негде приготовить пищу, помыться. Тогда как в пунктах временного размещения созданы условия для жизни.

В связи с этим состоялось обсуждение инициативы о внесении изменений в законы Российской Федерации. По мнению членов правительства, решение об обязательном выводе людей из зоны подтопления оправдано, ведь речь идет о спасении жизней и безопасности населения. «К сожалению, люди не всегда в полной мере понимают опасность стихийного бедствия. Всего за три часа были затоплены Норск и Угловое. При прорыве дамбы вода обрушится с такой силой, что от домов останутся щепки», – сказал заместитель председателя правительства области Владимир Кобелев. Во время наводнения он сам работал в пострадавших населенных пунктах и видел, как сотрудники прокуратуры, полиции, Росгвардии, администрации села все вместе уговаривали людей эвакуироваться, но получали отказ.

Ситуация осложняется тем, что на территории Российской Федерации не существует понятия «принудительная эвакуация населения». Федеральный закон «О гражданской обороне» распространяется только на военное время.

Разработка мер, ограничивающих права и свободы граждан во время действия ЧС, возможна только через изменение федерального законодательства – не только закона «О гражданской обороне», но и главного закона страны – Конституции Российской Федерации. Министр юстиции Елена Акименко предложила проработать вопросы ответственности за отказ от эвакуации.

В ходе заседания правительства Амурской области были приняты решения о необходимости внесения изменений в федеральные законы и Конституцию страны. Также нужно проработать вопросы привлечения к ответственности за создание угрозы жизни детям и ответственности за отказ от эвакуации в виде административной, уголовной или имущественной ответственности.

Наводнение вскрыло еще одну серьезную проблему. «У большинства населения отсутствуют даже элементарные понятия об эвакуации. Люди просто не знают, что делать в случае нештатной ситуации», – сказала председатель комитета законодательного собрания Амурской области, руководитель фракции «Единая Россия» в амурском парламенте Ирина Киевская. В связи с чем решили, что в Амурской области нужно разработать методические рекомендации не только для органов власти, но и для населения. Кроме плана действий и мер безопасности, в них должны быть прописаны последствия в виде привлечения к административной и уголовной ответственности в случае отказа от эвакуации.

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#закон #наводнение #областная власть

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Комментарии
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  • Kotik2011

    Kotik2011
    20 минут назад

    Люди почему не хотят эвакуироваться, потому что боятся мародерства. И так не богато живут, а тут вернулся из ПВР, а в хате пусто, власть кинет 30 тысяч и утирайся. Вносите тогда и изменение в УК РФ о расстреле (в районах, где введено ЧС, ЧП) на месте мародеров, без суда и следствия, и заодно снимите мораторий на смертную казнь всяких маньяков, педофилов и террористов.

  • Gangstarr

    Gangstarr
    14 минут назад

    Вот у губера то пригорело. Его же инициатива

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