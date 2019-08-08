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сегодня, 11:39 0

Горит газ: благовещенцев напугал огонь возле газгольдера (фото, видео)

Горит газ: благовещенцев напугал огонь возле газгольдера (фото, видео)

Жители одной из благовещенских многоэтажек стали утром 8 августа свидетелями необычной картины. Они увидели пламя возле газгольдера во дворе многоэтажки.

«Сегодня вышла утром на работу, а возле детской площадки горит газ по адресу: Зейская, 256», – сообщила обеспокоенная горожанка.

В аварийной газовой службе Благовещенска пояснили, что ничего неординарного не произошло – в городе на нескольких адресах ведется плановая работа, которая продлится несколько часов.

«Там работают люди – установили свечку для сбрасывания давления на ГРУ, она идет под диагностику. Поэтому она горит и сбрасывается давление – по-другому никак. Помимо Зейской, 256, еще могут звонить люди с Ленина, 207/1, Зейской, 266, с Мухина, 12 и Мухина, 14. Вот этот периметр ГРУ находится почти посередке этих домов», – пояснили в службе.

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#жизнь #ЖКХ

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