Раздувшийся язык едва не убил мужчину

Фото: American Journal of Case Reports

Японец попал в больницу из-за ужасно раздувшегося языка. Отек не давал мужчине дышать. Лечение длилось более двух месяцев.

Житель Японии обратился в больницу города Цу, префектура Миэ, с жалобами на распухший язык, который мешал ему дышать и говорить. На то, что язык почернел, обратила внимание его жена.

Врачи сделали вывод, что причиной недуга стала гемофилия — заболевание, при котором нарушено свертываемость крови. Из-за этого небольшое повреждение языка привело к тому, что он распух. «Его язык ужасно распух, был темно-фиолетовым и не помещался во рту», — рассказал лечащий врач мужчины Юки Кагеяма. Медики дали пациенту лекарства для свертываемости крови, но ни не помогли, язык опухал все больше. Японец стал задыхаться, и его направили в реанимацию.

Врачи попытались подключить его к автомату искусственной вентиляции легких, но пока они пытались вставить трубку в рот, мужчина перестал дышать, а его сердце остановилось. Медики вновь запустили его сердце и вставили дыхательную трубку в горло.

Лечение длилось больше двух месяцев. Когда пациент полностью выздоровел, его выписали.

Этот случай описал медицинский журнал American Journal of Case Reports, сообщает «Лента.ру».