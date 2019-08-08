Поделиться новостью
Поделиться новостью войти на сайт

© 2002—2019, в новостной ленте используются материалы Информационного Агентства «Амур.инфо». Все права защищены.
Свидетельство о регистрации СМИ ИА № ФС77-24536 от 29.05.2006 г., выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.
Учредитель: ООО «Компания Игра»

Телемарафон «крылья»
(4162) 222-744
info@amur.info
Условия использованияматериалов
О нас
Реклама
(4162) 222-711
reklama@amur.info
Скачать прайс-лист
ТК Альфа-канал
(4162) 222-727
8августа
Предыдущая новость Следующая новость
сегодня, 11:24 1

Резидент ТОР «Свободный» потратит 70 миллионов на завод по производству асфальтобетона

Резидент ТОР «Свободный» потратит 70 миллионов на завод по производству асфальтобетона
Фото: mill.globecore.ru

Недалеко от села Усть-Пера откроется производство асфальтобетона, срок службы которого дольше традиционного покрытия в несколько раз. Об этом сообщает амурское правительство. К следующему году новый резидент ТОР «Свободный» готов производить более 80 тонн в час для строительства автодорог, аэродромов, улиц, площадей.

«У нас будет собственная лаборатория по контролю качества не только производства, но и укладки асфальта дорожными службами. Оборудование полностью на электронике будет контролировать весь процесс от температуры до дозировки сырья. Поэтому для производства потребуются как рабочие, так и квалифицированные сотрудники, которых мы готовы обучать. Всего мы откроем более 30 рабочих мест», – рассказал директор компании Виктор Харченко.

Резидент инвестирует около 70 миллионов рублей. По словам руководства компании «Меркурий», уже сейчас есть предварительные договоренности о поставках. В планах инвестора заключить контракт с Амурским ГПЗ. На данный момент резидент уже заказал оборудование для завода, которое установят в октябре. В ближайший месяц начнут готовить место под производство.

«Площадку ТОР "Свободный" резиденту мы подобрали не случайно. Город растет, динамично развивается стройка, для которой нужна и дорожная инфраструктура. Несмотря на то, что для открытия новых производств еще есть свободные площади, мы готовы совместно с Минвостокразвития России подготовить поправки для расширения границ ТОР под любой бизнес», – отметил директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

ТОР «Свободный» создана постановлением правительства РФ в 2017 году. Специализацией ТОР является нефтехимическая промышленность и производство строительных материалов.

Просмотров всего: 330

#производство #Свободный #транспорт #экономика

распечатать

Фотогалерея

Экономика 9

Росстат: четверть детей в России живут в бедных семьях
Общество

В Свободном завершается обустройство объездной дороги после обрушения путепровода
Общество 19

Очевидцы: вертолет пронес самолет в районе Благовещенска (видео)
Общество 4

В Благовещенске закроют для движения часть Институтской и Дрогошевского
Комментарии
Показать все (1) Обсудить на форуме
  • karlik nos

    karlik nos
    1 час назад

    ну таперича дороги будут ух и ах

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь