Резидент ТОР «Свободный» потратит 70 миллионов на завод по производству асфальтобетона

Недалеко от села Усть-Пера откроется производство асфальтобетона, срок службы которого дольше традиционного покрытия в несколько раз. Об этом сообщает амурское правительство. К следующему году новый резидент ТОР «Свободный» готов производить более 80 тонн в час для строительства автодорог, аэродромов, улиц, площадей.

«У нас будет собственная лаборатория по контролю качества не только производства, но и укладки асфальта дорожными службами. Оборудование полностью на электронике будет контролировать весь процесс от температуры до дозировки сырья. Поэтому для производства потребуются как рабочие, так и квалифицированные сотрудники, которых мы готовы обучать. Всего мы откроем более 30 рабочих мест», – рассказал директор компании Виктор Харченко.

Резидент инвестирует около 70 миллионов рублей. По словам руководства компании «Меркурий», уже сейчас есть предварительные договоренности о поставках. В планах инвестора заключить контракт с Амурским ГПЗ. На данный момент резидент уже заказал оборудование для завода, которое установят в октябре. В ближайший месяц начнут готовить место под производство.

«Площадку ТОР "Свободный" резиденту мы подобрали не случайно. Город растет, динамично развивается стройка, для которой нужна и дорожная инфраструктура. Несмотря на то, что для открытия новых производств еще есть свободные площади, мы готовы совместно с Минвостокразвития России подготовить поправки для расширения границ ТОР под любой бизнес», – отметил директор Агентства Амурской области по привлечению инвестиций Павел Пузанов.

ТОР «Свободный» создана постановлением правительства РФ в 2017 году. Специализацией ТОР является нефтехимическая промышленность и производство строительных материалов.