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сегодня, 10:59 0

Женщина посчитала рак беременностью и умерла

Женщина посчитала рак беременностью и умерла
Фото: @byeblaa

24-летняя Баибе Краупсе (Baiba Kraupsa), уроженка Латвии, жившая в Великобритании, решила, что ждет ребенка. Но это была не беременность, а раковая опухоль.

Подумав, что у нее будет малыш, девушка поделилась радостной новостью со своей матерью Иветой (Iveta Kraupsa). Та начала готовиться к пополнению в семье. Однако первое УЗИ выявило, что у Краупсы агрессивная форма рака, пишет «Лента.ру».

Доктора оказались бессильны, и Баибе умерла 22 июля. Ее мать, родные и знакомые тяжело переживают утрату. Ивета описала дочь как самостоятельную девушку, которая была со всеми приветлива. «Она всегда отодвигала свои интересы на задний план и заботилась о людях», — подчеркнул Крис Янг (Chris Young), управляющий из бара, в котором работала Краупса.

В марте сообщалось о британке, которая приняла раковую опухоль яичников за беременность. Женщина страдала бесплодием, однако мечтала о детях и решила, что ей все же удалось забеременеть.

В июне прошла информация о том, что в Великобритании в графстве Суффолк женщина приняла беременность за злокачественную опухоль. Она подумала, что к ней вернулась онкология, когда почувствовала тошноту. В июне женщина родила девочку.

В апреле сообщалось, что в Турции женщина подала в суд на врачей, которые перепутали беременность со злокачественной опухолью. Из-за назначенной химиотерапии у женщины случился выкидыш.

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#жизнь #здоровье #происшествия

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