Стало известно, сколько заработал за год председатель Амурского областного суда и его замы

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Амурский областной суд обнародовал сведения о доходах за 2018 год председателя и его заместителей. Годовой доход главы областного суда, Сергея Семенова составил примерно 8 миллионов 625 тысяч рублей.

В совместной собственности с супругой у Сергея Семенова есть квартира площадью 55,6 квадратных метра.

Также председатель областного суда вместе с супругой владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 200, 2017 года выпуска.

Доход одного из заместителей председателя Амурского областного суда – Олега Васильева – превысил заработок Сергея Семенова.

Олег Доржиевич отчитался о доходе примерно в 9 миллионов 173 тысячи рублей. В совместной собственности с супругой у Олега Васильева – три земельных участка, дача и гараж. В индивидуальной собственности – квартира площадью 117,9 квадратных метра и гараж. Кроме этого, заместитель председателя совместно с женой владеет двумя автомобилями – Lexus GX 460, 2010 года выпуска и Hyundai Solaris, 2017 года выпуска.

Еще один заместитель председателя Амурского областного суда Павел Белоусов отчитался о доходе примерно в 4 миллиона 828 тысяч рублей.

В собственности у Белоусова нет ни квартир, ни автомобилей. В пользовании находится квартира площадью 84,8 квадратных метра. Супруга заместителя председателя владеет двумя земельными участками, объектом незавершенного строительства, жилым домом и квартирой.

Заместитель председателя Амурского областного суда Максим Петров в 2018 году заработал около 4 миллионов 347 тысяч рублей.

Судья владеет земельным участком и квартирой площадью 70,5 квадратных метра. В пользовании Максима Петрова квартира площадью 103,9 квадратных метра. У заместителя председателя также есть автомобиль Subaru Forester 2013 года выпуска.