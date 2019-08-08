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8августа
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сегодня, 10:51 13

Стало известно, сколько заработал за год председатель Амурского областного суда и его замы

Стало известно, сколько заработал за год председатель Амурского областного суда и его замы
Фото: Амур.инфо

Амурский областной суд обнародовал сведения о доходах за 2018 год председателя и его заместителей. Годовой доход главы областного суда, Сергея Семенова составил примерно 8 миллионов 625 тысяч рублей.

В совместной собственности с супругой у Сергея Семенова есть квартира площадью 55,6 квадратных метра.

Также председатель областного суда вместе с супругой владеет автомобилем Toyota Land Cruiser 200, 2017 года выпуска.

Доход одного из заместителей председателя Амурского областного суда – Олега Васильева – превысил заработок Сергея Семенова.

Олег Доржиевич отчитался о доходе примерно в 9 миллионов 173 тысячи рублей. В совместной собственности с супругой у Олега Васильева – три земельных участка, дача и гараж. В индивидуальной собственности – квартира площадью 117,9 квадратных метра и гараж. Кроме этого, заместитель председателя совместно с женой владеет двумя автомобилями – Lexus GX 460, 2010 года выпуска и Hyundai Solaris, 2017 года выпуска.

Еще один заместитель председателя Амурского областного суда Павел Белоусов отчитался о доходе примерно в 4 миллиона 828 тысяч рублей.

В собственности у Белоусова нет ни квартир, ни автомобилей. В пользовании находится квартира площадью 84,8 квадратных метра. Супруга заместителя председателя владеет двумя земельными участками, объектом незавершенного строительства, жилым домом и квартирой.

Заместитель председателя Амурского областного суда Максим Петров в 2018 году заработал около 4 миллионов 347 тысяч рублей.

Судья владеет земельным участком и квартирой площадью 70,5 квадратных метра. В пользовании Максима Петрова квартира площадью 103,9 квадратных метра. У заместителя председателя также есть автомобиль Subaru Forester 2013 года выпуска.

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#суды #финансы

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Комментарии
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  • Жалейка

    Жалейка
    2 часа назад

    мдааа-совсем не хило

  • invv

    invv
    1 час назад

    Интересно, а сколько "заработали" другие родственники?

  • arahna

    arahna
    1 час назад

    Путин так и говорил: "Почему они воруют миллиардами, а я не могу тоже чего нибудь утащить..." Они поняли его буквально =) Что же ты наделал, эх ты Путин

  • Медвепут

    Медвепут
    1 час назад

    зато сын председателя заработал 80 млн.руб)))

  • Мы Все

    Мы Все
    1 час назад

    Всех на мрот.

  • Питерский

    Питерский
    1 час назад

    При смене руководства мы узнаем их доход и ...

  • хаййп

    хаййп
    1 час назад

    Хорошие зарплаты, они существуют!

  • не люблю

    не люблю
    45 минут назад

    да все работники судебной системы много зарабатывают, и судьи и аппаратные работники не бедствуют

  • Gelo-aqua59

    Gelo-aqua59
    38 минут назад

    Они и будут отстаивать интересы власти дающие возможность обогащаться...

  • Beerman

    Beerman
    36 минут назад

    Вот молодец председатель суда! Пример для всех граждан. И сын у него уже давно успешный бизнесмен не смотря на юный возраст. Но это чистая случайность иначе бы соответствующие органы среагировали бы.

  • Бомба

    Бомба
    32 минуты назад

    Доходы ничо,а ютятся чуть ли не в хрущевках,бедолаги..

  • Гефест

    Гефест
    7 минут назад

    Госслужащие едят мясо, народ капусту, а по Росстату получается что у всех на столе голубцы.)))

  • Криптоаналитик

    Криптоаналитик
    1 минута назад

    Все когда-нибудь кончается и проходит...и это пройдет, не переживайте.

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