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сегодня, 10:19 0

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске»: «Террористы в юбках. Глава 4. Мария Беневская»

Днем на «Эхе Москвы в Благовещенске»: «Террористы в юбках. Глава 4. Мария Беневская»

8 августа в полуденном эфире «Эха Москвы в Благовещенске» выйдет выпуск краеведческого радиосериала «Амурские волны» под названием «Террористы в юбках. Глава 4. Мария Беневская» (повтор эфира от 23 апреля 2015 года). В передаче участвует журналист Валентина Кобзарь. Ведущий: Михаил Митрофанов.

Дневной разворот проведут Екатерина Кузьмина и Михаил Митрофанов. В вечернем эфире программа Ивана Ющенко «Человек,который был Четвергом».

Утренний эфир «Эха» вещает с 07:00 до 09:00 (по будням) и с 09:00 до 10:00 (по субботам); дневной эфир – с 12:00 до 13:00 (по будням); вечерний эфир – с 17:00 до 18:30 (по будням).

Программа «"Эхо Москвы" в Благовещенске» выходит на частоте 101.5 FM. Радиослушатели могут задать гостям студии свои вопросы или принять участие в обсуждении тем по телефону прямого эфира (4162) 31-101-5 или, отправив сообщение в WhatsApp на номер +7-965-671-101-5. Также можно предложить темы для обсуждения, позвонив в редакцию радио «Эхо Москвы в Благовещенске» по номеру (4162) 333-001 или написав в WhatsApp по номеру +7-965-671-101-5. Прямые трансляции интервью можно наблюдать в инстаграм-аккаунте благовещенского «Эха».

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