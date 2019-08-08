В Свободном завершается обустройство объездной дороги после обрушения путепровода

В городе Свободном подходят к концу работы по обустройству и асфальтированию объездной дороги, которая связала два района города после ЧП, когда рухнул путепровод. После случившегося дорогу начали приводить в порядок. Несмотря на трудности, подрядчик собирается закончить работы раньше срока.

Как сообщало Амур.инфо, путепровод, соединяющий две части Свободного, рухнул в октябре 2018 года. Тогда на объездной дороге сделали барьерное ограждение под жд/мостом, расширили и отсыпали дорожное полотно, нарезали кюветы, установили дорожные знаки и светофор на перекрестке улиц Ленина и Бульварной.

В 2019 году укладывают водопропускные трубы, оборудуют дренажные колодцы, производят асфальтирование. Последнее планировали завершить раньше, однако из-за высокой обводненности грунта работы затянулись, но даже при таких условиях подрядчик готов сдать объект до 1 сентября – на месяц раньше срока, установленного контрактом, сообщает пресс-служба правительства Амурской области.

Предполагается, что новый путепровод построят за счет средств РЖД, его проектирование уже ведется. Ожидается, что строительство будет продолжаться примерно 3 года.

Во время рабочей поездки в город президентского внимания дорогу осмотрел глава области Василий Орлов. Губернатор также побывал на строительной площадке будущего физкультурно-оздоровительного комплекса с универсальным игровым залом. Помимо самого здания, в котором жители города смогут заниматься спортом круглый год, на территории ФОКа предусмотрена площадки для ГТО и воркаута. Сдать в эксплуатацию ФОК должны в декабре 2020 года.

Финансирование строительства объекта идет по системе, когда заказчик максимально защищен от недобросовестных подрядчиков, средства перечисляются частями при условии качественного и своевременного выполнения определенного процента работ. Общий объем средств на строительство – более 280 миллионов рублей.

На территории шестой школы завершаются работы по реконструкции пришкольной территории и спортивных площадок. Там оборудуют футбольное поле с зонами безопасности, круговые беговые дорожки, совмещенные с беговыми дорожками длиной 80 метров, местом для прыжков в длину, круговой сектор с местом для прыжков в высоту, сектор с тренажерами, баскетбольную, площадку для размещения хоккейной коробки, волейбольную площадку, детскую игровую зону, площадку для размещения полосы препятствий и территорию для проведения торжественных мероприятий.

Дожди и здесь внесли коррективы в работу строителей. Подрядчик доложил губернатору, что для устранения небольшого отставания на объекте вдвое увеличили количество рабочих. В частности, они завершают укладку искусственного покрытия на футбольном поле и проводят монтаж резинового покрытия беговых дорожек.

К началу учебного года объект будет готов.

Завершаются работы и в инфекционном отделении Свободненской больницы. Там проведен капитальный ремонт здания. Подрядчик, согласно договору, установит некоторое медицинское оборудование.

Как доложило руководство больницы, на объекте сложилась экономия средств. Рассматривается вариант направить их на проведение благоустройства территории возле отделения (в контракте эти работы не предусмотрены).

«На осмотренных объектах работы идут в соответствии с графиком. Возникают объективные трудности, но подрядчики гарантируют закончить работы в срок. В начале сентября мы сюда приедем, чтобы принять все объекты», – подытожил объезд Василий Орлов.