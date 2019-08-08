Правительство РФ планирует выделить дополнительные деньги для пострадавших от паводка амурчан

Правительство России на заседании 8 августа рассмотрит вопрос о выделении Амурской области дополнительных средств из федерального бюджета. Эти деньги предназначены для пострадавших от наводнения в 2019 году.

Вопрос звучит так: «О выделении в 2019 году МЧС России бюджетных ассигнований для предоставления бюджету Амурской области иных межбюджетных трансфертов». Проектом распоряжения правительства предусматривается выделение средств на финансовое обеспечение реализации мер социальной поддержки граждан, пострадавших в результате паводка на территории Амурской области в июле – августе 2019 года.

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#наводнение #российская власть

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Екатерина PL