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Житель Белогорска встретил вековой юбилей

Житель Белогорска встретил вековой юбилей
Фото: пресс-служба администрации Белогорска

7 августа труженик тыла в годы Великой Отечественной войны Александр Владимирович Блажевский отметил 100-летний юбилей. Имениннику передали поздравления от имени президента России Владимира Путина, губернатора Амурской области Василия Орлова и главы Белогорска Станислава Мелюкова.

Представители белогорской администрации вручили юбиляру приветственные адреса, от главы города – телевизор и цветы. От имени совета ветеранов Александра Владимировича поздравил председатель Виктор Молодкин и вручил открытку и одеяло.

Александр Владимирович Блажевский родился 7 августа 1919 года в деревне Щекотово Псковской области. После окончания школы он поступил в Великолукский железнодорожный техникум путей сообщения на обучение профессии «Техник-вагонник вагонного хозяйства».

После окончания техникума в 1939 году молодым специалистом по распределению он приехал в Амурскую область. Работал на станции Завитой на 7-м вагонном участке. Здесь у Александра Владимировича забрали паспорт и выдали удостоверение военного железнодорожника, с которым он работал вплоть до окончания войны. Александр Владимирович был заведующим курсов обучения, готовил кадры для вагонников. Затем его назначили на должность контрольного нормировщика. Он проработал на железной дороге с 1939 по 1979 годы.

В 1947 году в Белогорске (тогда еще Куйбышевка Восточная) Александр Блажевский познакомился с будущей супругой, с которой он прожил вместе большую часть жизни.

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#администрация Белогорска #Белогорск #праздники

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