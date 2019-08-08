Мужчина спас собаку из пасти 3-метровой рептилии

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Крокодил пытался утащить собаку в канал. Но его хозяин вступил в схватку с аллигатором и победил.

Американец, проживающий в городе Нокомис, услышал странный шум во дворе. Он не сразу осознал, что происходит. Но, когда выскочил на улицу, то увидел страшную картину: огромный крокодил схватил пса и пытался утащить его в канал за домом.

Мужчина вступил с хищником в схватку и сумел разжать пасть аллигатора. И хозяин, и его питомец в борьбе получили лишь незначительные травмы.

Позднее специалисты поймали рептилию, длина которой, составила почти три метра, сообщает «Вечерняя Москва».