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8 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области

8 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области
Фото: Амур.инфо

В Приамурье падает вода. Уровень снижается в районе Пояркова, а также у Иннокентьевки, но неблагоприятное явление здесь пока сохраняется. Снижается уровень и в реке Зее в районах Белогорья и Благовещенска.

По-прежнему опасное явление сохраняется в Белогорске. С 8 по 10 августа здесь прогнозируют подъем воды, сообщил руководитель Амурского ЦГМС Виталий Соловьев. Жителям наиболее пострадавших от наводнения районов предлагают переехать в другие муниципалитеты.

Уровень воды в Амурской области на 8:00 8 августа

Река

Пост

Факт. уровень

Динамика за сутки

Пойма

НГЯ

ОГЯ

Уровень 2013

Уровень

2019

Амур

Игнашино

8:00 154

-2

Амур

Джалинда

8:00 212

-2

510

700

800

620

Амур

Черняево

8:00 196

-4

600

700

800

683

Амур

Кумара

8:00 254

-3

500

750

830

817

Амур

Сергеевка

8:00 255

-13

490

700

800

780

Амур

Благовещенск

8:00 382

-16

510

700

800

822

517

Амур

Гродеково

8:00 688

-21

730

1050

1100

1144

841

Амур

Константиновка

8:00 531

-40

500

700

950

924

659

Амур

Поярково

8:00 501

-54

580

650

750

833

610

Амур

Иннокентьевка

8:00 856

-24

640

850

930

1083

888

Зея

Мазаново

8:00 337

-22

450

550

620

707

731

Зея

Суражевка

8:00 425

-19

500

650

700

812

778

Зея

Малая Сазанка

8:00 729

-13

780

900

970

1052

1015

Зея

Белогорье

8:00 604

-5

560

660

730

819

767

Зея

Благовещенск

8:00 412

-15

450

600

720

819

561

Томь

Воскресеновка

8:00 595

-10

500

-

-

Томь

Белогорск

8:00 413

+9

300

350

400

в 2016 428

444

Томь

Светиловка

8:00 706

Селемджа

Экимчан

8:00 63

-18

300

450

480

97

Селемджа

Стойба

8:00 133

-16

300

400

450

152

Селемджа

Норск

8:00 457

-8

450

650

700

656

805

Селемджа

Богословка

8:00 538

-8

580

600

700

747

937

Бысса

Февральск

8:00 308

-31

400

550

Нора

Устье Эльги

8:00 283

-27

480

-

-

Пр.Уркан

Ивановка

8:00 274

-9

580

630

670

Бурея

Малиновка

8:00 509

+14

500

650

800

Архара

Аркадьевка

8:00 102

-19

220

350

500

Завитая

Михайловка

8:00 256

-16

180

300

350

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#Дальний Восток #наводнение #происшествия

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