8 августа 8 часов: уровень воды в реках Амурской области
В Приамурье падает вода. Уровень снижается в районе Пояркова, а также у Иннокентьевки, но неблагоприятное явление здесь пока сохраняется. Снижается уровень и в реке Зее в районах Белогорья и Благовещенска.
По-прежнему опасное явление сохраняется в Белогорске. С 8 по 10 августа здесь прогнозируют подъем воды, сообщил руководитель Амурского ЦГМС Виталий Соловьев. Жителям наиболее пострадавших от наводнения районов предлагают переехать в другие муниципалитеты.
Уровень воды в Амурской области на 8:00 8 августа
|
Река
|
Пост
|
Факт. уровень
|
Динамика за сутки
|
Пойма
|
НГЯ
|
ОГЯ
|
Уровень 2013
|
Уровень
2019
|
Амур
|
Игнашино
|
8:00 154
|
-2
|
Амур
|
Джалинда
|
8:00 212
|
-2
|
510
|
700
|
800
|
620
|
Амур
|
Черняево
|
8:00 196
|
-4
|
600
|
700
|
800
|
683
|
Амур
|
Кумара
|
8:00 254
|
-3
|
500
|
750
|
830
|
817
|
Амур
|
Сергеевка
|
8:00 255
|
-13
|
490
|
700
|
800
|
780
|
Амур
|
Благовещенск
|
8:00 382
|
-16
|
510
|
700
|
800
|
822
|
517
|
Амур
|
Гродеково
|
8:00 688
|
-21
|
730
|
1050
|
1100
|
1144
|
841
|
Амур
|
Константиновка
|
8:00 531
|
-40
|
500
|
700
|
950
|
924
|
659
|
Амур
|
Поярково
|
8:00 501
|
-54
|
580
|
650
|
750
|
833
|
610
|
Амур
|
Иннокентьевка
|
8:00 856
|
-24
|
640
|
850
|
930
|
1083
|
888
|
Зея
|
Мазаново
|
8:00 337
|
-22
|
450
|
550
|
620
|
707
|
731
|
Зея
|
Суражевка
|
8:00 425
|
-19
|
500
|
650
|
700
|
812
|
778
|
Зея
|
Малая Сазанка
|
8:00 729
|
-13
|
780
|
900
|
970
|
1052
|
1015
|
Зея
|
Белогорье
|
8:00 604
|
-5
|
560
|
660
|
730
|
819
|
767
|
Зея
|
Благовещенск
|
8:00 412
|
-15
|
450
|
600
|
720
|
819
|
561
|
Томь
|
Воскресеновка
|
8:00 595
|
-10
|
500
|
-
|
-
|
Томь
|
Белогорск
|
8:00 413
|
+9
|
300
|
350
|
400
|
в 2016 428
|
444
|
Томь
|
Светиловка
|
8:00 706
|
Селемджа
|
Экимчан
|
8:00 63
|
-18
|
300
|
450
|
480
|
97
|
Селемджа
|
Стойба
|
8:00 133
|
-16
|
300
|
400
|
450
|
152
|
Селемджа
|
Норск
|
8:00 457
|
-8
|
450
|
650
|
700
|
656
|
805
|
Селемджа
|
Богословка
|
8:00 538
|
-8
|
580
|
600
|
700
|
747
|
937
|
Бысса
|
Февральск
|
8:00 308
|
-31
|
400
|
550
|
Нора
|
Устье Эльги
|
8:00 283
|
-27
|
480
|
-
|
-
|
Пр.Уркан
|
Ивановка
|
8:00 274
|
-9
|
580
|
630
|
670
|
Бурея
|
Малиновка
|
8:00 509
|
+14
|
500
|
650
|
800
|
Архара
|
Аркадьевка
|
8:00 102
|
-19
|
220
|
350
|
500
|
Завитая
|
Михайловка
|
8:00 256
|
-16
|
180
|
300
|
350
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#Дальний Восток #наводнение #происшествия