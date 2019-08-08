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В Амурской области мужчина утонул, пытаясь перейти размытую дорогу

В Амурской области мужчина утонул, пытаясь перейти размытую дорогу
Фото: instagram.com/amurskiespasateli

В Октябрьском районе Амурской области утонул мужчина. 6 августа амурчанин с ребенком выехал из Варваровки на своей машине к супруге на разрез «Ерковецкий». Подъехав к размытой дороге, мужчина оставил сына в машине и направился вброд по воде. Больше его никто не видел.

Мальчик сидел в машине. Так и не дождавшись отца, он вернулся в деревню и сообщил о случившемся.

С 5 утра 7 августа подтопленные участки дороги обследовали пожарные из села Варваровка. В тот же день к ним выехали водолазы областного поисково-спасательного отряда из Свободного. В течение трех часов два специалиста работали по очереди. К 18:00 тело утонувшего мужчины спасатели обнаружили на глубине 2,5 метра, сообщают в инстаграм-аккаунте Амурского центра гражданской защиты и пожарной безопасности.

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#происшествия #утонули

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